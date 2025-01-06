Milyonların Gözü Beştepe'de: 2025'in İlk Kabine Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Yılın ilk toplantısında Beştepe'de ana gündem refah payı ve en düşük emekli maaşına zam ihtimalleri olacak. Konuyla ilgili yakın zamanda yasal düzenleme yapılması beklenirken, böyle bir hamlenin bütçeyi nasıl etkileyeceği de görüşülecek.

SURİYE’DE YAŞANANLAR

Kabine gündemindeki bir diğer başlık da Suriye'deki son gelişmeler. Suriye'nin yeniden inşası için bölgeye ekiplerini gönderen hükümet, onların çalışmalarını görüşecek. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş süreci de masaya gelecek konulardan olacak. Ayrıca dış politikada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri süren Gazze saldırıları da gündeme alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi