Milyonların Gözü Beştepe'de: 2025'in İlk Kabine Toplantısı Başladı

2025 yılının ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de başladı. Kritik toplantının ana gündemi memur ve emekli maaşlarına beklenen düzenlemeler olacak.

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Milyonların Gözü Beştepe'de: 2025'in İlk Kabine Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Yılın ilk toplantısında Beştepe'de ana gündem refah payı ve en düşük emekli maaşına zam ihtimalleri olacak. Konuyla ilgili yakın zamanda yasal düzenleme yapılması beklenirken, böyle bir hamlenin bütçeyi nasıl etkileyeceği de görüşülecek.

SURİYE’DE YAŞANANLAR

Kabine gündemindeki bir diğer başlık da Suriye'deki son gelişmeler. Suriye'nin yeniden inşası için bölgeye ekiplerini gönderen hükümet, onların çalışmalarını görüşecek. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş süreci de masaya gelecek konulardan olacak. Ayrıca dış politikada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri süren Gazze saldırıları da gündeme alınacak.

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Gözler Yılın İlk Kabine Toplantısında! Masada Memur ve Emekli Maaşları VarGözler Yılın İlk Kabine Toplantısında! Masada Memur ve Emekli Maaşları VarSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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