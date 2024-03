Milyonlar sandığa gitti: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin sandıktan çıkacak sonucu merakla beklediği İstanbul'da oy sayma işlemi, saat 17.00 itibariyle başladı.

Megakent, iktidar cenahı için ifade ettiği anlam bakımından Ankara ile birlikte devamlı olarak gündemin ilk sıralarında yer alan illerin başında geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna 2019'da oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak bilinen ve 'Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı' olarak kayıtlara geçen Binali Yıldırım'a karşı mücadele etmişti.

31 Mart 2019'da yapılan seçimi 13 bin oy farkla kazanmış; ancak iktidar partisinin itirazları üzerine bu oylamanın iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. İmamoğlu, bir kez daha yapılan seçimde Yıldırım'a karşı farkı 806 bin oya çıkarmış ve mazbatasına kavuşmuştu.

Bu mücadele ve gelişen süreçte detayları bizzat İmamoğlu tarafından kamuoyu ile paylaşılıp pek de yalanlanmayan engellemeler, kendisini muhalefet kanadının önde gelen aktörlerinden biri haline getirdi.

İmamoğlu, şimdi ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yarışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinede yer alan 17 bakan, bu süreçte sahaya inerek Kurum için seçim çalışması yapmıştı.

Gelişmeler, Gerçek Gündem'in canlı takibinde:

19.50 İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP’nin İBB adayı ve mevcut başkan Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Şu an itibarıyla yüzde 40’a doğru giden bir veriye sahibiz. Çok güçlü bir ekibimiz var il başkanlığında Bir de Tabii iki İstanbul Gönüllüleri vasıtalatıyla. ŞU an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Şu an da tabii ki oy tasnif işlemi devam ediyor.

İBB başkanlığı oylarını görüyoruz ve onların üzerinden konuşabiliyoruz. Tabii bizim için önemli olarak iki doküman daha var. Bir tanesi ilçe başkanlığı verisi ikincisi ilçe meclis üyeliği verisi.

Şu an itibarıyla biz bütün vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusunda iyi bir veriye sahip olduğumuzu düşünüyorum"

19:38 Fark 6 puandan fazla

Anadolu Ajansı'na (AA) düşen son verilere göre 7.74 puanla İmamoğlu önde.

19:25 Kritik ilçelerde son durum

BEYOĞLU:

ANKA - CHP: Yüzde 61.23 AKP: Yüzde 35.53, YRP: Yüzde:2

AA - CHP - Yüzde 55.05 , AKP: Yüzde 39.23, Diğer: Yüzde 2.41

ÜSKÜDAR:

ANKA: CHP: Yüzde 60.02, AKP: Yüzde 38.3, YRP: Yüzde 1.17

AA - CHP: Yüzde 51.14, AKP: Yüzde 39.32, Zafer Partisi: Yüzde 2.50

KÜÇÜKÇEKMECE:

AA - CHP: 58.63, AKP: Yüzde 35.94, DEM Parti: Yüzde 1.26

ANKA - CHP: 63.89, AKP: Yüzde 35.94, DEM Parti: Yüzde 1.5

19:15 ANKA'dan gelen ilk verilere göre İmamoğlu önde

Saat 19.15 itibariyle ANKA'dan gelen ilk verilere göre açılan sandık sayısı yüzde 10.

İmamoğlu yüzde 58.79, Kurum yüzde 37.65.