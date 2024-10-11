Milli Savunma Bakanı Kosova'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin İtalya’ya devir-teslimi dolayısıyla yapılacak törene katılmak üzere Kosova’ya gitti. Güler ziyaret kapsamında, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü.

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kosova’ya gitti. Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 10 Ekim 2023 tarihinde komutasını devraldığımız Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin İtalya’ya devir-teslimi dolayısıyla icra edilecek törene katılacak. Bakan Yaşar Güler, tören öncesinde İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."

Kaynak: ANKA