Millet İttifakı'nın toplantısı sonrası İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Millet İttifakı liderlerinin Meral Akşener'siz ilk toplantısının sona ermesi ve yayınlanan ortak açıklama sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"MAKUL ÇOĞUNLUK"

Zorlu paylaşımında ‘makul çoğunluk’ ve ‘milli merkez’ kavramını kullanarak şunları kaydetti:

“İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır. Milletimize sözümüzdür. Türkiye’nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin Milli Merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır.”