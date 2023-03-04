Millet İttifakı'nın toplantısı sonrası İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı toplantısının ardından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır” ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı'nın toplantısı sonrası İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Millet İttifakı liderlerinin Meral Akşener'siz ilk toplantısının sona ermesi ve yayınlanan ortak açıklama sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Millet İttifakı'nın İYİ Parti'siz ilk toplantısı sona erdi: İşte yapılan ortak açıklamaMillet İttifakı'nın İYİ Parti'siz ilk toplantısı sona erdi: İşte yapılan ortak açıklamaSiyaset

"MAKUL ÇOĞUNLUK"

Zorlu paylaşımında ‘makul çoğunluk’ ve ‘milli merkez’ kavramını kullanarak şunları kaydetti:

“İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır. Milletimize sözümüzdür. Türkiye’nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin Milli Merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır.”

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İYİ Parti Meral Akşener
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