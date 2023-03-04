Millet İttifakı'nın İYİ Parti'siz ilk toplantısı: Görüntüler paylaşıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi’nde, saat 17.00’da başlayan Millet İttifakı Liderler Buluşması’ndan görüntü paylaşıldı.
Saadet Partisi ev sahipliğindeki Millet İttifakı Liderler Buluşması, saat 17.00’de başladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu tek tek kapıda karşıladı.
Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi’ne girdiği sırada genel merkez önündeki yurttaşlar “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, vatandaşları selamladı.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Toplantı sırasında çekilmiş görüntüler de paylaşıldı.