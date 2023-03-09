Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları

Ankete katılanlara ilk olarak "İki adaylı bir seçimde, hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği ankette Millet İttifakı'nın yüzünü güldürecek sonuç çıktı.