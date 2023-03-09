Millet İttifakı'nın 'aday krizi'nden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları
Geçtiğimiz hafta Ankara'da yaşanan siyasi kriz tüm Türkiye'nin Millet İttifakı'na kilitlenmesine neden oldu. Söz konusu kriz başarıyla çözülürken gözler yeni araştırmalara çevrildi. ALF Araştırma yaşanan krizin ardından yaptığı ilk anketin sonuçlarını paylaştı.
ALF Araştırma şirketi, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılması ve masaya geri dönmesinden sonra yaptığı ilk seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın 6-7 Mart tarihinde 26 ilde yapıldığı belirtildi.
Ankete katılanlara ilk olarak "İki adaylı bir seçimde, hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği ankette Millet İttifakı'nın yüzünü güldürecek sonuç çıktı.
Katılımcıların yüzde 55,1'i Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,9 oldu.