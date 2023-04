Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting | Kılıçdaroğlu: İkinci Kemal ile ikinci yüzyıl başlıyor

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı, bugün İzmir Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen büyük miting için bir araya geliyor. İzmirliler mitingden saatler öncesinde Gündoğdu Meydanı'na akın etmeye başladı.

Mitinge 3 saat kala İzmir'de Kordon yurttaşlarla doldu. Mitinge katılımın yoğun olması nedeniyle Kordon'un dolup taşması beklenirken alanın çevresine vatandaşların programı izleyebilmesi için led ekranlar kuruldu. Miting öncesinde İzmir'de yüz binler Edip Akbayram ve Tarkan şarkılarıyla coşkuyu yaşadı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Vekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, CHPli belediye başkanları ve partililer karşıladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağım. Herkes için adalet olacak. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Oy versin vermesin kim haksızlığa uğradıysa Bay Kemal onun yanında olacak. Adalet yaşamımızın her yerinde olmalı. Bunu birlikte sağlayacağız.

Benim umudum sizlersiniz. Beraber, birlikte Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak. Birlikte yapacağız, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte sandığa gideceğiz ve Türkiye'yi aydınlığa birlikte çıkacağız

21. yüzyılın dünyasında Türkiye'ni büyümeye, dünya ile rekabete ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz. Bir şampiyonlar ligi bulduk. Dünyanın her tarafından en etkin insanlarla birlikteyiz. Bir Kemal kurdu birinci yüzyıl geldi. İkinci Kemal ile ikinci yüzyıl başlıyor. Sizden tek isteğim sandığa gidin, oyunuzu kullanın.

İzmir'de 215 bin 650 genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu seçimler, gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler, kadın-erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Bu seçim ayrılmak değil, kucaklaşma seçimidir. Ve bu seçimler, Türkiye'ye demokrasiyi getirme seçimidir.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: HERKES RAHAT GEÇİNEBİLECEĞİ BİR GELİRE SAHİP OLACAK

İlk olarak kürsüye çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Önemli bir dönemden geçiyoruz. Seçimlere gidiyoruz. Ancak bu seçimler bugüne kadar yapılmış olan seçimlerden çok ama çok farklı bir seçim olacak. 20 yıldır iktidarda kalan, son 2 dönemdir Türkiye’yi tek başına yöneten arkadaşlar artık patinaj yapmaya başladılar, patinajın ötesinde geri gidiyorlar. Problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda taktik değiştirdiler, bir sürü yeni buluşu güya ‘ne kadar becerikliyiz’ diye anlatmaya çalışıyorlar. Boşuna çaba sarf ediyorlar, milletimizin derdi belli. Adalet bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz husus. Adalet olmadan devlet olmaz. Ama yeter mi, o da yetmez. İnsanlar geçinebilecekleri gelire mutlaka kavuşmak mecburiyetindedir. Bu sadece yandaşlara bazı pozisyonları hibe ederek sağlanmaz. 85 milyonluk ülkemizde, 85 milyonun da hangi kanaatte, hangi düşüncede olursa olsun rahat geçinecek bir gelire ihtiyacı var. Bunu sağlamazsanız huzur olmaz" diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu; "100 küsur yıl önce İstiklal Harbi’miz başarıyla sonuçlandırdı. Burada düşman denize döküldü ve İzmir bağımsızlığın sembolü oldu. O günkü ecdadımızın torunları olan sizleri tebrik ediyorum. Bu bağımsızlık gururunun ardından İzmir’de art arda 7-8 sene farkla, İzmir İktisat Kongre’leri tertip edildi. Birinci kongre hemen yapıldı biraz uzunca sürdü. Derdimiz neydi? Bağımsızlık mücadelemizi verdik, düşmanı kovduk. Kendi memleketimizde huzurla yaşayabilmek için hangi adımlara ihtiyaç olduğu tek tek belirlendi. Arkasından da ikinci İktisat Kongresi yine İzmir’de yapıldı. 1930’lar burada yapılan kongreler neticesinde ülkemizin nasıl büyük hamlelere sahne olduğunu el birliğiyle gördük. Her ilde fabrikalar, tesisler kuruldu. İnsanlarımıza iş imkanları sağlandı. Hatta biraz daha ileri gidilerek, dışarıya bağlılıktan kurtulabilmek için, yerli malı haftaları bile tertip edildi. Başkasını değil dışarıdan geleni değil, kendi ürettiğimizi tüketmeyi bize bir amaç olarak aktardılar. Bunlar şu anda size çok önemliymiş gibi gelmeyebilir ama bizim politikalarımızın kökünde bu anlayışın yatması mecburiyetindeyiz. Bir başta bir başa sanayi tesisleriyle, yüksek teknolojiyle, her konuda biz varız diyen bir anlayışla yönetmek zorundayız. Her çalışan insan rahatlıkla geçinebilecek bir gelir elde edecek. Bu bizim idealimiz. Biz ülkemizi bir baştan, bir başa yüksek teknoloji içeren, bizi zenginleştiren, ihracat imkanını bize veren tesisleri kurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Biz ülkemizi bir baştan bir başa sanayi tesisleriyle, yüksek teknolojiyle, her konuda biz varız diyen bir anlayışla yönetmek mecburiyetindeyiz. İşsiz tek insan kalmayacak, herkes rahat geçinebileceği bir gelire sahip olacak" dedi.

MANSUR YAVAŞ: RANT İMPARATORLUĞUNU BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Karamollaoğlu'nun ardından İzmirlilere seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Nefret dilini yok edeceğiz. Türkiye'yi normal siyasetle buluşturacağız. Yuh çekip nefesinizi dahi harcamayın. 'Kaybedersek darbe olur' diyorlar. Size kaybettirmek için buraya geldik. Bundan daha doğal ne var? Seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak! Demokrasi yerini bulacak, milletin iradesi sandığa yansıyacak, çıktığı şekilde kabul edeceksiniz. 25 yıllık rant imparatorluğunu bırakmak istemiyorlar! Anketleri gördükçe saçmalıyorlar.'

EKREM İMAMOĞLU: KAZANIYORUZ, 86 MİLYON KAZANIYOR

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. İmamoğlu, " İmamoğlu, "7'nci ok yani hanımcılık" pankartını okuyarak "7'nci ok yerleşti" ifadelerini kulllandı.

Ekrem İmamoğlu, "Milletin evlatlarına güveniyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bize hem Cumhuriyet'i hem milletin Meclis'ini hem de demokrasiyi emanet etti. Kazanıyoruz İzmir. Millet İttifakı bu milletin ortak aklı, ortak ruhu, birliği, Birleştirici güç lazım. 6 liderin ortaya koyduğu bu birlikte, Millet İttifakı birliği muhteşem. Aslında bu ittifakın en önemli kazanımlarından biri İstanbul. Milletin iradesinin bir arada oluşuyla kazandık" sözleriyle İzmirlilere seslendi.

İmamoğlu, "Millet İttifakı kazanırsa darbeymiş. Hadi oradan! Utanmadan hırsızlar dediler millete. 13 bin oyu yeterli görmeyen akla 806 bin oyluk Osmanlı tokadı attılar. Kazanıyoruz!.. 86 milyon insanımız kazanıyor. Bir avuç insan, ben her şeyi bilirim diyen akıl kaybediyor. Ben her şeyin sahibiyim diyen akıl tıpış tıpış evine gidiyor. Asla bölünmeyeceğiz. Oyları bölmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında oyumuz 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Oyumuzu böldürmeyeceğiz. Oylarımız Millet İttifakı'na" dedi.

ALİ BABACAN: 14 MAYIS SEÇİMLERİ BİR REFERANDUM

Ali Babacan İzmirlilere, "İttifaklar var, bir metre uzunluğunda oy pusulası var. Ama 14 Mayıs seçimleri aslında bir referandum. İki tercih var önümüzde: Otoriterlik mi demokrasi mi? Keyfilik mi hukuk mu? Baskı mı özgürlük mü? Tek akıl mı ortak akıl mı? Korku mu umut mu? Öfke mi sevgi mi? Kriz mi, hukuk mu? Yoksulluk mu zenginlik mi? Kara kış mı, bahar mı?" diye sordu.

Ali Babacan; "13 Mayıs'ta, seçimlerden bir gün önce Avrupalı gençler Eurovision şarkı yarışmasını konuşacak. Türkiye katılmıyor bile. Kopardılar, uzaklaştırdılar bu ülkeyi. 2003 yılında Sertap Erener bize birinci olarak büyük bir gurur yaşatmıştı. Yine aynı gururu yaşayacağız. Madonna'yı, Metallica'yı, Rammstein'ı, Roger Waters'ı, Rihanna'yı ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Hepsi geldi Türkiye'yi. Ne zaman oluyor, düzgün yönetildiğinde" dedi.

GÜLTEKİN UYSAL: TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal; "Bir İçişleri Bakanı var. Diyor ki, '14 Mayıs 2023 seçimleri bir darbe girişimiymiş!' Anadolu'da güzel bir söz var: Takke düştü, kelle göründü. Onlar demokrasiye ruhen de lafzen de hiçbir zaman inanmadılar. Adları ak olabilir ama alınlarının ak olmadığını gördük. Utanın, utanın! Seçim beyannamesi açıkladılar. Beceriksizliklerinin, başarısızlıklarının itirafnamesi" ifadelerini kullanarak 21 yıllık AKP iktidarına seslendi.

Gültekin Uysal; "Türkiye'de terör örgütleriyle iş birliği ile yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da. PKK ile, FETÖ ile işbirliği yapabilir. Yetmedi, Gaffar Okkan'ın katillerini listelerinde aday yaptılar! Bizim vatanseverliğimiz mevsimlik bu mevsimlik milliyetçiler gibi olamaz" diye konuştu.

AHMET DAVUTOĞLU: YENİ BİR TÜRKİYE'DE ÖZGÜRLÜKLER HAKİM OLACAK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu; "Yeni bir Türkiye'de özgürlükler hakim olacak. Bu bizim size sözümüzdür. Bu özgürlüklerin hayata geçmesi, kutuplaştırmanın bitmesi için tam ve kamil demokrasi için yola çıktık. Söz veriyor musunuz?" ifadeleriyle İzmirlilerden Millet İttifakı için destek istedi.

Davutoğlu; "Sinan Ateş'in katillerini mahkemeye çıkartacağız. Hiç kimse adaletten kaçamayacak. Talimatla değil vicdanla karar veren hakimlerin yargısı karar verecek. Vicdanlarıyla karar veren hakimlerin olduğu bir düzen kuracağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; "Çakabey'in İzmir'ine tarih bilgisi olmayanlar gavur İzmir dedi. Kazanırsak işgalci olacakmışız ya İzmir işgali sonlandıran İzmir. İzmir'e gavur diyenler cumhuriyet kurucularına da 2 ayyaş dediler. 2 ayyaş sözüne karşı önce kadınlar sonra gençler ayağa kalktı. 14 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanı sayın Kılıçdaroğlu seçilecek, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını nezaketle emekli edeceğiz" dedi.

Meral Akşener; "İlk kurşunu atan Hasan Tahsin'in evlatları olarak; 'Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet' diyoruz. Duy Recep Bey, emekliye sevk edildin" ifadelerini kullandı.