Millet İttifakı'ndan büyük miting: İzmirliler Gündoğdu Meydanı'na akın ediyor
Millet İttifakı'nın büyük İzmir mitingi için on binlerce kişi Gündoğdu Meydanı'na akın ediyor. AKP'nin dün İzmir'de gerçekleştirdiği miting sönük geçerken Millet İttifakı'nın İzmir'de gövde gösterisi yapmayı bekleniyor.
GERÇEK GÜNDEM /
Millet İttifakı, bugün Gündoğdu Meydanı'nda saat 15.30'da İzmir'de büyük miting için bir araya geliyor. İzmirliler mitingden saatler öncesinde Gündoğdu Meydanı'na akın etmeye başladı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik edecek.
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir'de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Vekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, CHPli belediye başkanları ve partililer karşıladı.
Dün AKP'nin İzmir'de gerçekleştirdiği miting alanın dolmaması nedeniyle ertelenmişti. AKP, İzmir'de hayal kırıklığına uğrarken Millet İttifakı'nın Gündoğdu Meydanı'nda gövde gösterisi yapması bekleniyor.