Millet İttifakı'ndan atak, Erdoğan'a soğuk duş!

ALF Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,1'de kalırken; Millet İttifakı yüzde 50'ye yaklaştı.

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Millet İttifakı'ndan atak, Erdoğan'a soğuk duş! - Resim: 1

2023 Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceği yönünde açıklamalarla ısınan Türkiye siyasetinde anket sonuçları da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Son olarak ALF Araştırma, Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 

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Millet İttifakı'ndan atak, Erdoğan'a soğuk duş! - Resim: 2

26 kentte 2000 kişi ile yapılan ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 32,0 olarak açıklandı. 

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Millet İttifakı'ndan atak, Erdoğan'a soğuk duş! - Resim: 3

AKP'nin ardından gelen CHP'nin oy oranı yüzde 26,1 oldu.

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Millet İttifakı'ndan atak, Erdoğan'a soğuk duş! - Resim: 4

Son yılların hızlı yükselen partilerinden İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15,8 olarak kayıtlara geçti. 

Diğer partilerin oy oranları da şöyle: 

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