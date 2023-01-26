Millet İttifakı'ndan atak, Erdoğan'a soğuk duş!
ALF Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,1'de kalırken; Millet İttifakı yüzde 50'ye yaklaştı.
2023 Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta gerçekleşeceği yönünde açıklamalarla ısınan Türkiye siyasetinde anket sonuçları da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Son olarak ALF Araştırma, Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
26 kentte 2000 kişi ile yapılan ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 32,0 olarak açıklandı.
AKP'nin ardından gelen CHP'nin oy oranı yüzde 26,1 oldu.
Son yılların hızlı yükselen partilerinden İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15,8 olarak kayıtlara geçti.
Diğer partilerin oy oranları da şöyle: