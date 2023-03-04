Millet İttifakı toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması sonrası 5 parti bugün bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Toplantı sonrası ortak bir açıklama yapılırken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu

olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor" ifadelerini kullandı.