Miçotakis-Erdoğan görüşmesi bitti: Liderler ortak basın açıklaması yapıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşme bitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen aralık ayındaki Atina ziyaretinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara'ya geldi. Miçotakis ve beraberindeki heyeti, Ankara'ya getiren uçak, saat 15.10 sularında Esenboğa Havalimanı'na indi.

Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

İkili arasındaki görüşme 1.5 saatten fazla sürdü ve geçtiğimiz dakikalarda bitti.

Komşu ülkenin liderleri Beştepe'de ortak basın açıklaması yapıyor.

Kaynak: ANKA

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Yunanistan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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