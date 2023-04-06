MHP'nin aday listesi belli oldu: Saat 22'de açıklanacak

Cumhur İttifakı’nda yer alan ve 81 ilde kendi logosuyla ve listesiyle seçime girme kararı alan MHP, milletvekili aday listesini bu gece (6 Nisan) açıklama kararı aldı.

SAAT 22'DE AÇIKLANACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aday listesini 7 Nisan Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00'de EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecektir.”