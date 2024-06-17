Partiler bayramlaşıyor: MHP’li Karakaya’nın pandemi savunması, CHP’li Yavuzyılmaz’ı hayrete düşürdü

MHP, Kurban Bayramı dolayısıyla Yeniden Refah Partisi (YRP) ve CHP heyetlerini parti genel merkezinde ağırladı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli, Gençlik Kolları Başkanı MKYK Üyesi Melih Güner, MKYK üyesi Ferhat Uysal, Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz'ı MHP Genel Başkan Mevlüt Yardımcısı Karakaya karşıladı.

EKONOMİDE ADALETSİZLİK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin, "Yapmamız gerekenin daha fazlasını ortaya koyarak bu zulümlerin bitmesine katkıda bulunmamıza vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Kaderli, emeklilerin, üreticilerin, işçilerin ciddi anlamda ekonomik sıkıntı yaşadığı, milletimizin de ekonomik olarak da refah düzeyinin artmasına milli yerli politikalar geliştirilerek destek ve katkı sunmasını temenni ederek, "Yanlış uygulamalar var. Adalette, ekonomide paylaşımda adaletsizlikler görüyoruz ama bu değiştiği anda ülkede ekonomi, kaynak, para sorunu yok" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise, "Dünya küresel ekonomiye baktığınızda çok ciddi düzeyde bir entegrasyon var. Bir şeyleri baktığınız yerden farklı okuyabilirsiniz yıllardır bu memlekette 'Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi' denir, yok öyle bir şey. Siz sınırları kapatırsanız mevcutlarınızla yetinmeye çalışırsanız yetersiniz. Tüm iktidarları da böyle eleştirdik aslında. Neye göre, kime göre? Ama Türkiye bir şeyi fark etmeye başladı. Türkiye telafi edici maliyetlere katlanıyordu şimdi önleyici konuları önemsemeye başladı" dedi.

Karakaya, Yeniden Refah Partisi'nin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu, Gençlik Kolları MYK üyesi Eda Albayrak’tan oluşan CHP heyetini ağırladı. Görüşme 55 dakika sürdü.

Ziyarette Yavuzyılmaz, bayram kutlamasının ardından, konuyu KİT’lerin özelleştirilmesine getirdi. Yavuzyılmaz, 233 sayılı KHK kapsamındaki 19 KİT’in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından örtülü bir özelleştirme sürecine sokulmak istendiğini belirtti. Yavuzyılmaz, siyasette bayramlaşmaların zaman zaman gerginleşen siyasi ortamları daha iletişime açık hale getirdiğini belirtti. Yavuzyılmaz, ülkede yaşanan ekonomik zorluklara da dikkat çekerek bu nedenle bayramın tüm toplu kesimleri tarafından aynı heyecanla kutlanamadığını ifade etti.

İkisi de TBMM KİT Komisyonu üyesi olan MHP'li Karakaya ile CHP'li Yavuzyılmaz arasındaki sohbet KİT'lerin özelleştirilmesi üzerine yoğunlaştı.

Yavuzyılmaz şunları söyledi:

“Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının öne çıktığı çok özel günler. Siyasette bayramlaşmanın geleneksel hale gelmesi bizlere bırakılan güzel bir miras. Siyasetin güzellikleri olduğu kadar sıkıntıları ve zorlukları da var. Özellikle gerginleşen siyasi ortamda ölçüsü kaçan açıklamalar, üslubun sertleşmesi gibi bazı durumlar bu gibi bayramlarda aslında daha iletişime açık, diyaloğa açık daha fazla kucaklaşabilme imkanını da sağlamış oluyorlar. Bayramlar güzel ancak maalesef bu bayramda ekonomik krizin yarattığı vatandaşlarımızda mutsuzluk, umutsuzluk söz konusu. Özellikle asgari ücrete iyileştirilme yapılmayacağı yönünde hükümet kanadından gelen açıklamalar, emeklilerimizin geçinenememesi, bayramın tüm toplum kesimlerinde aynı heyecanı yaratabildiğini söylemek oldukça zor. 'Nerede o eski bayramlar' cümlesini sık duyduğumuz bir sürecin içerisindeyiz. Bu bakımdan ümit ediyorum bu bayramdan sonra geçim sıkıntısı yaşayan işsizlik altında ezilen gençlerimizin de dahil edilip sorunlarının hızla çözüldüğü bir sürece dönüşsün. Siyasi partilerin de görevi tabii bu sürece katkı sağlamak. Bu anlamda da biz de her zaman kollektif bir çalışmaya hazır olduğumuzu duyurmak adına mücadeleye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.

"ÖRTÜLÜ ÖZELLEŞTİRME"

Sizinle uzun yıllardır aynı komisyonunda, KİT Komisyonu’ndayız. Bu bakımdan özellikle vurgulamak istiyorum ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 233 Khk kapsamındaki 19 KİT'e bir kanun teklifi taslağı gönderdi. Bu KİT'lerin yönetimsel yapısını değiştirmekle ilgili bir kanun teklifi taslağı. Eğer bu taslak kanun teklifine dönüşüp yasalaşırsa içinde Devlet Demiryolları’nın olduğu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun olduğu BOTAŞ’ın, TPAO’nun, ÇAYKUR’un olduğu dev kuruluşların olduğu bu kitlerin örtülü bir özelleştirme sürecine girmesi söz konusu. Yönetim Kurulu üyelikleri 7’ye çıkıyor. Bunun 4’ünü Hazine ve Maliye Bakanı öneriyor. Aslında o kuruluşun kaderini belirleyecek bir konuma geliyor. Genel Müdürler yönetimde söz sahibi olamıyor. Bu taslak önümüzdeki günlerde Türkiye kamuoyunda mutlaka tartışılacak. Bu sürece hassasiyetle yaklaşacağınızı düşünüyorum. Sıcak karşılamayı yaptığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli’ye iyi bayram dileklerimizi, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in iyi bayram dileklerini de iletiyoruz."

Karakaya ise "KİT’lerde uzun süre 5 yıl bir çalışma tempomuz oldu. Önemli konular görüşüldü, tartışıldı karara bağlandı. KİT'lerle ilgili herhangi bir yasal düzenleme somut bir şey söz konusu değil ama söylediğiniz kadarıyla ifade etmek gerekirse Hazine aslında KİT'lerin sahibi. Hazine aslında işin ve şirketlerin sahibi bu millet adına. Bir düzenlemenin yapılması da bu anlamda sıkıntı oluşturmayabilir" dedi.

Yavuzyılmaz, "Daha önce Mehmet Şimşek'in yaptığı uygulamalarda gördüğümüz buydu ve kusurlu olmuştu. 10 yıl tecrübeli olan özel sektör yöneticilerinin atanabilir duruma geliyor. Sektörle ilgili ve ilgisiz olan AK Parti'ye yakın olan pek çok kişi rahatlıkla yönetim kuruluna atanabilir" diye konuştu.

"NİYET OKUMA OLUR"

Karakaya, Yavuzyılmaz'ın sözlerine, "O niyet okuma olur. Ülke yönetiminde CHP de söz sahibi olursa elbette o zaman CHP atamış olacak. Ekonomiyle ilgili son verilere baktığımızda göstergelerde iyileştirme henüz başlamamış olabilir ama uygulanan ekonomi politikalarının sonuç vermeye başlayacağının işaretleri de ortaya çıkmış oldu. Tüm dünyada fiyat artışı süreçlerine girildi" dedi.

"Ayrı pandemi dönemini mi yaşadık diye düşünüuyorum"

MHP'li Karakaya’nın, pandemi döneminde insanların işini kaybetmediğini hükümetin ciddi destekler verdiğini söylemesi üzerine Yavuzyılmaz, "Acaba iki ayrı pandemi dönemi mi yaşadık diye düşünüuyorum, siz söyleyince ben hayretler içerisinde kalıyorum. Zonguldak'a bile tanı kitleri gelsin diye müthiş mücadele verdik" diye konuştu.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA KAFTAN BİÇME OLDU"

Yavuzyılmaz, kanun teklifi taslağının geri çekilmesine ilişkin MHP'nin desteğini istedi. Karakaya bunun üzerine, "Ortada bir kanun teklifi taslağı yok, teklif yok teklif... Şu anda teklif çalışması var, biraz beklemek lazım, görmek lazım sivil toplum örgütlerinin bu konudaki görüş ve düşünceleri ne acaba? Doğmamış çocuğa kaftan biçme oldu bizim değerlendirmelerimiz de... Zonguldak'ı gündeme getiriyorsunuz da niye böyle arada ihmal mi ediyorsunuz"diyerek Yavuzyılmaz'a espri yaptı.

MHP ÜZERİNE HAKSIZ, MESNETSİZ BİRTAKIM SUÇLAMALAR VARMIŞ

CHP'li Yavuzyılmaz ise "Sataşma var galiba, aksine Zonguldak'ın da diğer illerimizin de aynı şekilde bu ekonomik kriz altındaki ötekileştirilen tüm vatandaşlarımızın sorunlarını dile getiriyoruz. Doğmamış çocuk dediniz, çocuk doğmuş, yetişkin hale geldikten sonra ortaya çıkan bir sorunu çözmeye çalışmak yerine şu andan itibaren bu kanun taslağı gerçek, somut üretilmiş Hazine ve Maliye Bakanı tarafından kurumlara gönderilmiş durumda" diye cevap verdi.

MHP'li Karakaya, "Siyasette bu son dönemlerde yapılmaya başlandı. Ortaya bir şey çıkmadan uzmanların, kurumların fikir beyan etmeden daha o aşamadan alıp kamuoyunda bu konular tartışılmaya başlanınca 'bir algı yönetilmeye çalışılıyor' sorularını ortaya çıkarıyor. Biz bunu genelde yaşıyoruz. Özellikle MHP üzerine de yapılan haksız, mesnetsiz birtakım suçlamalar ortada yokken bu heyecandan kaynaklanıyor" dedi.

İkili konuşmalarının ardından ayağa kalkarak tokalaştı. Yavuzyılmaz, "İki KİT Komisyonu sözcüleri olarak bir araya gelince konu bu noktaya geldi" dedi. MHP'li Karakaya CHP heyetini uğurlarken, "Sizi tanımayan bizi tanımayan arkadaşlar tartışıyorlar gibi zannedebilirler, bu bizim aramızda olağan bir şey" dedi.

Karakaya, Yavuzyılmaz'a "çocuk kaç yaşında oldu" diye sordu.



