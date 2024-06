MHP'li Karakaya, AKP heyeti ikrama dokunmayınca alındı

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor.

MHP'yi ziyaret eden AKP heyetinin başındaki Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, sunulan ikramlara dokunmayınca MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya "çayları da soğuttuk" diyerek söze girdi.

Karakaya devamında, "Biz böyle konuşmaktan çayları soğutuyoruz, pastaları misafirler almıyorlar. Bizim Türk töresinde, kültüründe misafir eğer ikram edileni yemiyorsa giderken kendisine bir çıkın yapılır verilir. Dolayısıyla yemezseniz şey yapacağız" diye konuştu.

AKP'li Zeynep Yıldız da sehpadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı.

ALGI YAPILIYORMUŞ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı'nın "seçim ittifakı" şeklinde algılanmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı'nı hedef alan, Türk asrını gerçekleştirmeye karar vermiş, bu karar çerçevesinde hedeflerini ortaya koymuş, bu çalışmalarını başlatmış bir ittifaktan bahsediyoruz. Bu bir zihniyettir. Bazıları geçmiş dönemde o siyasi partiler arasındaki oluşan ittifaklar girişimlerle Cumhur İttifkı'nda sanki bir sıkıntı varmış gibi değerlendirmeleri Cumhur İttifakı'nda akılları sıra bir soğutma, ayrıştırma girişimleri geçmişte de oldu. Asıl göz önünde bulundurulması gereken Cumhur İttifakı'nın geleceğe yönelik sadece partiler anlamında değil, elbette partilerinde ömrü olabilir. Asıl burada Cumhur İttifakı ile oluşturulan bir vizyondur ve bu vizyon önemlidir. Bu vizyon oturduktan sonra yarın bu vizyonun ismi A parti B parti olan partiler alabilir."

Cumhur İttifakı'na ilişkin "algı manipülasyonu" yapıldığını ileri süren Karakaya, "Algı manipülasyonu konusundaki tuzaklar kamuoyunu farklı düşündürebiliyor. Cumhur İttifakı bugüne kadar seçimlerde başarılara imza atarak geldi. Türkiye Yüzyılı diyoruz, yüzyıllık hedefi ortaya koyan partilerden bahsediyoruz. Son tahlilde Cumhur İttifakı siyasette bir vizyon birlikteliğini ortaya koymuştur. Türk siyasi tarihine böyle geçecektir" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VEFASIYLA MAKES BULACAKTIR"

AKP'li Zeynep Yıldız da "Çıkar odaklı değil, günün sonunda ilkesel zeminde kurulan bir ittifak olduğunu gittiğimiz her yerde anlatıyoruz. Birileri gibi çıkar odaklı değil, günün sonunda ilkesel zeminde ve bizim bir idealimiz var memlekete dahil. Biz bu ilkeler zemininde bir araya gelmiş bir ittifakız. Cumhurbaşkanımız her platformda ifade ettiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasetteki en kıymetli alameti farıkalarından birisi de vefa duygusudur. Dolayısıyla sayın Devlet Bahçeli'nin kritik zamanlarda takındığı pozisyon her zaman Cumhurbaşkanımızın vefasıyla makes (yansımak, yansıyacak yer bulmak) bulacaktır. Ülkemize dair yapılacaklar listesi var. Bunların en önemli bir kısmını yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Tabiri caizse bizim yarışımız kendimizle. Bizler memleket için 'daha fazla ne yapabiliriz' noktasındayız" diye konuştu.



Kaynak: ANKA