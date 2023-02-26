MHP'li isimlerden peş peşe 'Beşiktaş'tan istifa' kararları

Kahramanmaraş'taki depremlerde iktidarın yetersiz müdahalesine yönelik öfke her geçen gün büyürken; dünden beri tribünler hükümeti istifaya çağırıyor.

Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından bugün de Beşiktaş-Antalyaspor maçında taraftarlar 'Hükümet İstifa' sloganları attılar.

Taraftarların hükümete yönelik tepkilerine tahammül edemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önce kulüpleri hedef aldı, ardından Beşiktaş JK üyeliğinden istifa etti.

PEŞ PEŞE İSTİFA KARARLARI

Bahçeli'nin istifa kararı sonrası MHP'li isimler de Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdular.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum" diyerek istifa ettiğini duyurdu.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise istifa kararını "Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi kapsayan depremler sebebiyle 44 bin 374 vatandaşımızın şehit olduğu ve onbinlerce vatandaşımızın yaralandığı büyük afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik ederek; Devletimizin aleyhine bazı eylemlerin planlı bir şekilde yapılması sonucu Genel Başkanımız Sn.Devlet Bahçeli Beyfendinin almış olduğu Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılma kararına binaen ben de Beşiktaş JK üyeliğimden bugün itibariyle ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum" sözleri ile açıkladı.