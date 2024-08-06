MHP'li İsimden CHP'li Başkana 'Ülkü Ocaklı' Tehdit

Seyhan Belediyesi’nin MHP’li Belediye Meclis Üyesi, CHP’li Belediye Başkanı Oya Tekin’i Ülkü Ocakları üzerinden tehdit etti. MHP'li üye “Ocaklardaki arkadaşları burada misafir edersek, Seyhan Belediyesi'nde girecek yeriniz kalmaz" dedi.

MHP'li meclis üyesi şu sözleri sarf etti:

"Ben burada MHP'yi temsil ediyorum. Bilesiniz bunu. Konuşmalarınıza siz dikkat edeceksiniz. Tahammül sınırlarımızı aşmayın. Biz Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşlarımızı burada misafir edersek Seyhan Belediyesi'nde girecek yeriniz kalmaz."

"AKLINI MI YİTİRDİN SEN?"

CHP’li Belediye Başkanı Oya Tekin ise MHP'li üyeye sert cevap verdi:

"Ne demek Ülkü Ocakları'nı getiriyorsun? Kim kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Dingo'nun ahırı mı? Ülkü Ocakları da bu ülkede yaşayan bizim gençlerimiz. CHP'li gençler de bizim gençlerimiz. AKP'li gençler de bizim gençlerimiz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz burada konuşuyoruz. Ne demek birini getirmek? Olacak şey mi? Konuşmaya bakın. Aklınızı mı yitirdiniz? Seyhan'ı birlikte yöneteceğiz diyoruz. Bana ne diyorsun sen?"