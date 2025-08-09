MHP'li Feti Yıldız'dan ‘Türkiyeli’ Yorumu... 'Tarihe Karıştı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Türkiyeli" kelimesinin kullanımı üzerine bir değerlendirmede bulundu.

'TEBA YERİNE KULLANILDI'

Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiyeli" ifadesinin ilk kez vatandaşlık statüsüne geçiş amacıyla "tebâ" yerine 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda yer aldığını, ancak 1938 yılında "Türk" ifadesiyle değiştirilerek kullanımının sona erdiğini belirtti.

'1938 YILINDA TARİHE KARIŞTI'

Feti Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiyeli” kelimesi ilk kez “tebâ” yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de “Türk”e dönüşerek tarihe karışmıştır. Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş , avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir . Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir."