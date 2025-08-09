MHP'li Feti Yıldız'dan ‘Türkiyeli’ Yorumu... 'Tarihe Karıştı'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiyeli" ifadesine hakkında değerlendirmede bulundu. Yıldız, bu kelimenin ilk kez 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda "tebâ" yerine kullanıldığını, ancak 1938’de "Türk" ifadesiyle değiştirildiğini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "Türkiyeli" kelimesinin kullanımı üzerine bir değerlendirmede bulundu.
'TEBA YERİNE KULLANILDI'
Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiyeli" ifadesinin ilk kez vatandaşlık statüsüne geçiş amacıyla "tebâ" yerine 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda yer aldığını, ancak 1938 yılında "Türk" ifadesiyle değiştirilerek kullanımının sona erdiğini belirtti.
'1938 YILINDA TARİHE KARIŞTI'
Feti Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiyeli” kelimesi ilk kez “tebâ” yerine, vatandaşlığa terfî amacıyla, 3 Nisan 1924 tarihli Muhâmat Kanunu’nda kullanılmış ve 1938’de “Türk”e dönüşerek tarihe karışmıştır. Muhamat Kanunu ile bazı avukatlar tasfiyeye tabi tutmuş , avukatlık kurumu yeniden düzenlenmiştir . Tasfiyeler, kanuni şartları avukatlık yapmaya uygun olmayanlar ile Mütareke Döneminde ülke aleyhine çalışanlara yöneliktir."
