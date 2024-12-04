MHP'li Büyükataman'dan CHP Lideri Özel'e: 'Böyle Giderse Siyaseten Bavulunu Toplaması Yakındır'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçtığını, dün TBMM kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" ifade etti.

ÖZEL'E SERT SÖZLER

Özel'in yaptığı "yakışıksız davranışın söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP'nin tükenişinin ve aziz millete verecek bir cevabının olmadığının ilanı olduğunu" savunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin dün gerçekleşen grup toplantısında, "Geldik konuşmanın en kritik kısmına. Sayın Bahçeli’nin bana söyledikleri. Hakaretler hakaretler hakaretler. Kendi düştüğü duruma bakmaz neler söylüyor neler… Devlet Bey istiyor ki bunları konuşalım." diyerek Bahçeli'nin partisi ve kendisi hakkında söylediği sözlerin yer aldığı kağıdı yırtmış ve Bahçeli'ye seslenerek şunları söylemişti:

"Devlet Bey'e inat, Devlet Bey senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşması dönemi çok gerilerde kaldı çok gerilerde. Pandemide bedeli ödeyen emekçi, krizde emekçi, seçim ekonomisinde emekçi. Şimdi enflasyon düşecek yeniden emekçiye kazık atmaya çalışıyorlar. Şimdi Bahçeli’nin hatırına tekrar ediyoruz. Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında biz yokuz.

Bugün TÜİK’in Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumunun hesabına göre bile hedef yine tutmayacak. Bu yüzde 47’lik zammı vermek yerine, yüzde 25-30 zam vermeye niyetleniyorlar. Biz çalıştık, asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80. Onun verdiği kira aldığı peynir, ekmek, zeytin. Onun çocuğunun cep harçlığı. Onu vermezseniz 30 oluyor onu vermezseniz yokluk oluyor. Devlet Bey'in değil, Tayyip Bey'in değil halkın talebini konuşuyoruz. Bu milletin hakkını yedirmeyiz."

Kaynak: AA