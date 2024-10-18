MHP'li Başkan Görevinden İstifa Etti

MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 yıldır yürüttüğü MHP Çankırı İl Başkanlığı görevini bugün itibarıyla tamamladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayat çizgimiz Genel Merkezimin ve Liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin izinde devam edecektir. Bugüne kadar birlikte çalışmaktan gurur duyduğum il, ilçe, il genel meclisi, belediye meclis üyesi, Kamu-Sen, Türkav, Ülkü Ocakları, MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) ve varlıklarıyla ihya olduğum teşkilatımızın tüm mensuplarına, 14 yaşımdan beri bulunduğum her görevde bana güvenip inanan aziz Çankırı halkımıza ve beni her kararımda destekleyen aileme çok teşekkür ederim."

Kaynak: AA