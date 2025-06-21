MHP'den 'Terörsüz Türkiye' İçin 81 İlde Milli Birlik Buluşmaları

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), toplumsal uzlaşı ve milli dayanışmayı esas alan yeni bir toplumsal girişimi hayata geçiriyor. Parti tarafından yapılan açıklamada, "Terörsüz Türkiye" idealine ulaşmanın yolunun devlet-millet dayanışmasından geçtiği vurgulanarak, bu doğrultuda 81 ili kapsayacak kapsamlı bir buluşma süreci başlatıldığı duyuruldu.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, partinin milli sorumluluğu gereği "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla Türkiye genelinde 9 bölgede düzenlenecek "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın ayrıntıları paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu buluşmaların hedefinin sadece MHP politikalarını anlatmak değil, aynı zamanda vatandaşları doğru bilgilerle buluşturmak, sosyal medyada yayılan dezenformasyonla mücadele etmek, halkın beklentilerini doğrudan dinlemek ve yerel düzeyde güven köprüleri kurmak olduğu belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir yaklaşımla; ‘Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmak için vatandaşlarımızla yüz yüze bir iletişim kuracağız. Bu süreçte hem sosyal hem ekonomik gelişmeleri değerlendirecek, vatandaşlarımızın sorunlarını ve çözüm beklentilerini doğrudan sahada dinleyeceğiz. Böylece bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirerek güçlü bir toplumsal mutabakat zeminini birlikte inşa edeceğiz."

GENİŞ KATILIM HEDEFLENİYOR

Düzenlenecek toplantılarda, MHP Genel Merkezi'nden divan üyeleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve tüm yerel teşkilatlar aktif olarak görev alacak. Ayrıca ticaret, sanayi, ziraat ve esnaf odaları, meslek birlikleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve tüm vatandaşlar bu toplantılara davet edilecek.

Kaynak: AA