MHP'den 'Sinan Ateş' Açıklaması: "Gerçekler Adliyelerde Ortaya Çıkar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in davasına, “söz konusu suçtan zarar gördüklerini” belirterek bulundukları katılma taleplerinin reddedilmesine tepki gösterdi. Yıldız, “Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP’nin söz konusu suçtan zarar gördüğünü belirterek, zarar görenlerin, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 237. maddesi uyarınca kovuşturmanın her aşamasında davaya katılabilmesinin hüküm altına alındığını hatırlattı.

Türkiye gazetesine konuşan Feti Yıldız, İki avukat ile duruşmayı takip ettiklerini belirterek, MHP’nin davaya katılma talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade etti. Yıldız, “Mahkemeye sunulan dilekçede 17 aydır MHP’ye iftira ve isnatta bulunanların tek tek isimleri yer alıyor. Bu 154 kişinin dinlenmesini, kimin elinde ne varsa mahkemeye getirmesini ve açıklamasını istedik. MHP’nin bu konuda saklayacağı bir şey yok. Televizyonlarda, sosyal medyada mahkemeler kurarak gerçekler bulunmaz. Gerçekler, adliyelerde, duruşma salonlarında açığa çıkar” dedi.