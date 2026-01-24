MHP'den Özer Kararına Tepki: 'Hüküm Öfkeyle Kurulmaz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Yıldız, X’te 'Meraklısına notlar' başlığıyla yaptığı paylaşımda, yargı kararlarının öfkeyle değil hukukla kurulması gerektiğini vurguladı. Yıldız, adaletin yalnızca bir karar cümlesi olmadığını belirterek, bunun aynı zamanda bir 'medeniyet iddiası' olduğunu ifade etti.

'GEREKÇESİ TOPLUMU İKNA EDER'

Paylaşımında, hukuk kurallarının değişmeyen ilkeler içerdiğini ancak hayatın sürekli dönüşüm içinde olduğunu belirten Yıldız, yargı makamlarının soyut hukuk kurallarını somut olaylara doğru ve isabetli şekilde uygulamakla yükümlü olduğuna dikkat çekti. Yıldız’ın mesajında, “Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur; gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır” ifadeleri yer aldı.

BAHÇELİ DE KARŞI ÇIKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söz konusu kararın ardından yaptığı açıklamada, kararın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini belirtmişti. Ayrıca kararın 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle bağdaşmadığını ifade etmişti.

