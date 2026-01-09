MHP'den Kritik 'Nükleer' Çağrısı! 'Topyekûn Savaş Yakın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye ve dünya gündemine dair açıklama yaptı. Yalçın, paylaştığı yazılı açıklamada küresel siyasette uluslararası hukukun fiilen ortadan kalktığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump için 'çağdaş korsan' ifadesini kullandı.

ABD’nin artık 'en büyük korsan devlet' haline geldiğini kaydeden Yalçın, İsrail’in Ortadoğu’daki eylemlerini de bu korsanlık anlayışının bölgesel bir uzantısı olarak değerlendirdi. Uluslararası kurumların işlevsiz kaldığını belirten Yalçın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasını hatırlattı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ HAYATİ'

"Bu gelişmeler, Türkiye’de iç barışın ve Terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" ifadesini kullanan Yalçın, şöyle devam etti: "ABD için sıradaki çökülecek ülkeler arasında, kendi çöplüğündeki Küba ve öteki Güney Amerika ülkelerinden sonra Grönland vardır. Grönland’ın bağlı bulunduğu Danimarka bir NATO üyesidir ve bizzat ABD Başkanı Trump tarafından tehdit edilmektedir. ABD’nin gözüne kestirdiği yerlere çökme planları yüzünden, NATO konsepti çökmüştür. NATO güvenlik mimarisi dağılmıştır. Anlı şanlı NATO’nun müessiriyeti, caydırıcılığı ve dayanışması, askeri masallarda kalmıştır."

'TOPYEKÛN SAVAŞ HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN'

Topyekûn savaş tehlikesinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirten Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Bütün bu gelişmeler, ister istemez, 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi sırasındaki nükleer savaş riskini hatırlatmaktadır. O dönemde, ABD Başkanı Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Kruşçev tarafından karşılıklı atılan geri adımlarla beşeriyetin emniyet ve esenliği topun ağzından alınmıştır.

Sovyet Rusya Küba’daki, ABD de İtalya ve Türkiye’deki füzelerini sökmüştür. Bugünse nükleer silahlar, caydırıcı birer güç unsuru ve askerî koz oldukları kadar, insanlığın varlığına dönük tehdit olarak dünya gündeminin merkezindedir. Nükleer silaha sahip olmak, bir ülke için varlık ve güvenlik garantisi hâline gelmiştir. Nitekim Küba Krizi sonrasında Fransa kendi nükleer programını başlatmıştır. Mevcut küresel şartlarda, Türkiye’nin de kendi nükleer programını başlatması elzemdir."

Kaynak: Haber Merkezi