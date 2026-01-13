MHP’den Flaş 'Kayyım' Çıkışı! 'Göreve Dönmelerinde Sakınca Yok'

MHP’li Feti Yıldız, kayyım atanan Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün göreve iadesi konusunda partilerinin önünde hiçbir engel olmadığını açıkladı.

Son Güncelleme:
MHP’den Flaş 'Kayyım' Çıkışı! 'Göreve Dönmelerinde Sakınca Yok'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına giderken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız, kayyım uygulamalarıyla ilgili MHP’nin raporunda özel bir hüküm bulunmadığını ancak bazı durumlarda kayyım atanmasının gerekli olabileceğini belirtti.

'HİÇBİR SAKINCA YOK'

Yıldız, Ahmet Özer ve Ahmet Türk'le ilgili olarak “Mesela Sayın Genel Başkanımızın ‘iki Ahmet’ diye tarif ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in davalarının seyri ve içinde bulunduğumuz atmosfer göz önünde bulundurulduğunda, göreve iade edilmelerinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur” ifadelerini kullandı. Öte yandan Yıldız, infaz düzenlemesi ve 'umut hakkı' konularına dair sorulara da yanıt verdi. MHP’nin kendi raporunda umut hakkının yer aldığını ancak ortak raporda olup olmayacağını bilmediğini söyledi.

Ahmet Türk'ün Göreve İadesi Bekleniyordu! Mardin'de Kayyımın Görev Süresi UzatıldıAhmet Türk'ün Göreve İadesi Bekleniyordu! Mardin'de Kayyımın Görev Süresi UzatıldıGüncel

Ahmet Özer'den MHP lideri Bahçeli'ye ZiyaretAhmet Özer'den MHP lideri Bahçeli'ye ZiyaretGüncel

Ahmet Özer Tahliye EdildiAhmet Özer Tahliye EdildiSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Kayyım MHP
Son Güncelleme:
CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor? Gözler Yarında! İşte Ayrıntılar... CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor?
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halep' Mesajı: 'YPG'den Temizlenmesi Önemli Bir Kazanım' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halep' Mesajı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Kartal Adliyesi'nde Silah Sesleri: Savcı, Hakimeyi Vurdu! Savcı, Hakimeyi Vurdu!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında
O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu
Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor
CHP Kurultay Davası Ertelendi CHP Kurultay Davası Ertelendi