MHP’den Flaş 'Kayyım' Çıkışı! 'Göreve Dönmelerinde Sakınca Yok'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına giderken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız, kayyım uygulamalarıyla ilgili MHP’nin raporunda özel bir hüküm bulunmadığını ancak bazı durumlarda kayyım atanmasının gerekli olabileceğini belirtti.

'HİÇBİR SAKINCA YOK'

Yıldız, Ahmet Özer ve Ahmet Türk'le ilgili olarak “Mesela Sayın Genel Başkanımızın ‘iki Ahmet’ diye tarif ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in davalarının seyri ve içinde bulunduğumuz atmosfer göz önünde bulundurulduğunda, göreve iade edilmelerinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur” ifadelerini kullandı. Öte yandan Yıldız, infaz düzenlemesi ve 'umut hakkı' konularına dair sorulara da yanıt verdi. MHP’nin kendi raporunda umut hakkının yer aldığını ancak ortak raporda olup olmayacağını bilmediğini söyledi.

Kaynak: AA