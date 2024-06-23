MHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş çıkışı, MHP'yi savundu: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez

Geçmişte MHP'de Milletvekilliği yapan sonrasında AKP'ye geçen MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Sinan Ateş cinayetine göndermede bulunarak eski partisini savundu.

Ankara'da bir suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili yürütülen soruşturma üzerine X hesabından paylaşım yapan Türkeş, şunları söyledi:

“Türk milliyetçiliği bu meselenin bir tarafı ve/veya paydaşı değildir. Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez. Kantara çıkartılmak istenen Türk Milliyetçiliği ve MHP kurumsal kimliği değil; ağır işleyen hukuk sistemimiz ve ona köstek olanlar olmalıdır. Keza Cumhur İttifakı ve onun değerli yöneticileri de bu kirli suç organizasyonlarından varestir. Bu kargaşadan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bırakın adi suçlular hak ettikleri şekilde yargılansınlar."

Türkeş’in paylaşımının tamamı şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı. Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.

Kamuoyunda Ateş cinayeti sebebiyle MHP'ye yönelik yoğun eleştiriler varken, Ateş'in davasına bakan iki savcı, davadan alınmıştı.

Sinan Ateş cinayetini konu alan dava 1 Temmuz'da Sincan'da görülecek.

Kaynak: Gerçek Gündem