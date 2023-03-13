MHP'den adaylık ücretlerine indirim

MHP’de bu yıl aday adaylığı başvuru ücretleri depremlerin ardından düşük tutuldu. Başvuruda bulunacak adaylar için istenen ücret 3 bin TL olarak belirlendi.

Aday adaylarından toplanan ücretler ise depremden zarar gören yurttaşlara aktarılacak.

MHP, 81 ilde seçimlere kendi parti amblemi ve adaylarıyla girecek.