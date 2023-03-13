MHP'den adaylık ücretlerine indirim
Siyasi partilerde 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için çalışmalar hızlandı. MHP’de aday adaylığı başvuruları yarın saat 09.00’da başlıyor.
MHP’de bu yıl aday adaylığı başvuru ücretleri depremlerin ardından düşük tutuldu. Başvuruda bulunacak adaylar için istenen ücret 3 bin TL olarak belirlendi.
Aday adaylarından toplanan ücretler ise depremden zarar gören yurttaşlara aktarılacak.
MHP, 81 ilde seçimlere kendi parti amblemi ve adaylarıyla girecek.
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