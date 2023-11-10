MHP'de yerel seçim takvimi belli oldu

MHP'de yerel seçim aday başvuru takvimi netleşti. Seçim takviminin nasıl işleyeceğine ilişkin genelge teşkilatlara gönderilirken MHP, aday başvurularını 13 Kasım-15 Aralık tarihlerinde alacak.

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MHP'de yerel seçim takvimi belli oldu

Alınan bilgiye göre MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla başlattığı bölgesel istişare toplantılarına devam ederken bir yandan da seçim takvimine ilişkin çalışma yürütüyor.

MHP'de seçim takviminin nasıl işleyeceğine ilişkin genelge, teşkilatlara gönderildi.

Partinin seçim takvimine göre, belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları, 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacak.

Belediye başkan aday adaylarının bizzat genel merkezden yapacağı başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.

Belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapılabilecek.

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