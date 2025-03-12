MHP, 'Terörsüz Türkiye' Süreciyle İlgili CHP'yle Görüşmeme Kararı Aldı

MHP'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yeni açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, süreç kapsamında CHP ile görüşmeme kararı aldıklarını duyurdu. Genel Başkan Bahçeli'nin de kararının bu yönde olduğunu bildirdi.

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MHP, 'Terörsüz Türkiye' Süreciyle İlgili CHP'yle Görüşmeme Kararı Aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile herhangi bir görüşme yapmama kararı aldıklarını duyurdu. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamaları eleştiren Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin bu konuda net bir tutum sergilemediğini öne sürdü.

MHP, 'Terörsüz Türkiye' Süreciyle İlgili CHP'yle Görüşmeme Kararı Aldı - Resim : 1

Özdemir, açıklamasında MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşunun açık ve net olduğunu vurgularken, CHP’li yetkililerin "içi boş kavramlar ve tutarsız ifadelerle" kamuoyunu oyalamaya çalıştığını öne sürdü. Ayrıca, CHP'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili tutumunu netleştirmeden, MHP’nin kendileriyle herhangi bir temas kurmayacağını ifade etti.

Bu doğrultuda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de iradesinin aynı yönde olduğunu dile getiren Özdemir, kamuoyuna duyurdukları bu kararın kesin olduğunu belirtti.

MHP, 'Terörsüz Türkiye' Süreciyle İlgili CHP'yle Görüşmeme Kararı Aldı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yılın ekim ayında yaptığı çağrıyla başlayan süreçte terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Örgüt, çağrıya uyacağını açıklamıştı. DEM Parti heyeti son gelişmelerin ardından siyasi parti ziyaretlerinin ikinci turuna başlamıştı. 10 Mart'ta EMEP, CHP ve DEVA Partisi ile görüşen DEM Parti'nin 17 Mart'ta Cumhur İttifakı ortaklarıyla görüşmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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