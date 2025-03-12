MHP, 'Terörsüz Türkiye' Süreciyle İlgili CHP'yle Görüşmeme Kararı Aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile herhangi bir görüşme yapmama kararı aldıklarını duyurdu. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamaları eleştiren Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin bu konuda net bir tutum sergilemediğini öne sürdü.

Özdemir, açıklamasında MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşunun açık ve net olduğunu vurgularken, CHP’li yetkililerin "içi boş kavramlar ve tutarsız ifadelerle" kamuoyunu oyalamaya çalıştığını öne sürdü. Ayrıca, CHP'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili tutumunu netleştirmeden, MHP’nin kendileriyle herhangi bir temas kurmayacağını ifade etti.

Bu doğrultuda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de iradesinin aynı yönde olduğunu dile getiren Özdemir, kamuoyuna duyurdukları bu kararın kesin olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yılın ekim ayında yaptığı çağrıyla başlayan süreçte terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Örgüt, çağrıya uyacağını açıklamıştı. DEM Parti heyeti son gelişmelerin ardından siyasi parti ziyaretlerinin ikinci turuna başlamıştı. 10 Mart'ta EMEP, CHP ve DEVA Partisi ile görüşen DEM Parti'nin 17 Mart'ta Cumhur İttifakı ortaklarıyla görüşmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir.



Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen… https://t.co/1UHenLWoTc — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) March 11, 2025

Kaynak: İHA