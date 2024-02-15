MHP'li vekil 45 milyon avro için sahte belge düzenlemiş: Yargılanması gerekiyor

İstanbul’un en değerli kamu arazilerini ve tarihi alanlarını teker teker toplayan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın bir skandala daha imza attığı anlaşıldı.

Uysal, 17 Haziran 2022 tarihinde İsviçre’deki IntaCapital isimli finans kuruluşunun kapısını çaldı. Sahibi olduğu Maslak GY Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi aracılığıyla 45 milyon avro kredi kullanmak istediğini söyledi ve finans kuruluşu ile sözleşme imzaladı. Finans kuruluşu 500 bin avro depozito ile teminat mektubu talep etti. Depozitoyu yatıran Uysal, kamu bankası olan VakıfBank’tan aldığını belirttiği teminat mektubunu da finans kuruluşuna teslim etti. Ancak IntaCapital, VakıfBank ile iletişime geçerek teminat mektubunun doğruluğunu teyit etmek istedi.

BANKA BELGE SAHTE DEDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 29 Temmuz 2022’de VakıfBank, söz konusu teminat mektubunun sahte olduğunu belirtti. VakıfBank’ın IntaCapital’e yaptığı bildirimde, “VakıfBank antetli belge sahtedir ve geçerli de değildir. Kaldı ki böyle bir teminat mektubu da yok. Bundan sonrası hukuki bir süreç olacak ve ilgili birimlerden arkadaşlarımız İstanbul Savcılığı düzeyinde süreç başlatacaklardır” ifadeleri yer aldı.

Banka, 29 Mart 2023 tarihinde yaptığı bir başka bildirimde yine “Söz konusu belge bankamız personellerimizce düzenlenmedi” ifadeleriyle belgenin sahte olduğunu vurguladı. Uysal’ın imza attığı bu skandaldan çok kısa bir süre sonra, 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimler MHP Mersin Milletvekili olarak Meclis’e girdi. VakıfBank’ın “başlatıyoruz” dediği hukuki sürecin ise hangi aşamada olduğu bilinmiyor.

BELEDİYEDEN TAHSİSLER

Daha önce de İstanbul’un tek MHP’li belediyesi olan Silivri Belediyesi’nin dört ayrı parseldeki binalarını MHP’li Uysal’ın vakfı tarafından kurulan Nişantaşı Üniversitesi’ne tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.

MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da Nişantaşı Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti’nde yer alıyor.

ARAZİ AVCISI

MHP’li Uysal son aylarda İstanbul’un en değerli arazilerini birer birer toplamasıyla gündeme geldi. Uysal’ın kamudan aldığı değerli araziler şöyle:

• Sarıyer Tarabya’daki 27 bin metrekare büyüklüğündeki yeşil alan Mehmet Nizamettin Altınay Eğitim ve Kültür Vakfı’na aitti. Ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından vakfın FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtildi ve 26 Mayıs 2017’de araziye el konuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçirilen kıymetli arazi için düzenlenen ihaleyi Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı’nın (NEV) aldı.

• Ayasofya kadar eski olan tarihi Fildamı Sarnıcı’nı da yine MHP’li Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı aldı.

• İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini de yine Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı almıştı.