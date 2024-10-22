Bahçeli’nin 'Öcalan' Çağrısının Ardından Olağanüstü Toplanan DEM Parti MYK Sona Erdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile çağrısının ardından DEM Parti olağanüstü toplandı. Olağanüstü toplanan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
DEM Parti MYK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: ANKA
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