MHP lideri Bahçeli de gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: "Bebek katilini övmek suçtur"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir yandan kurban keserken bir yandan kötülüğü de kesmek lazımdır. Bayram tatili sürecinde trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza allahtan şifa diliyorum.

İslamiyet, cihadı emrederken haksız bir savaşı desteklemekten bütünüyle uzaktır. Yani beka düzeyinde bir tehdit olmadıkça cihada ruhsat yoktur. 9 asır boyunca doğu batı arasındaki diyaloğu dini ve kültürel değerler tayin etmiştir. Batı'da Müslüman denilince akla ilk gelen Türk'ler olmuştur. Allah tektir, ordusu da Türk'tür. Sistematik şekilde ilerletilen islamofobi insani şartlarla bağdaşmadığı gibi insanlığı tehdit etmektedir.

Kurban bayramının birinci günü İsveç'te Kur'an'ı Kerim'in yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Kur'an okumak ilahi nasip ve nimet, yakmak ise soysuzluktur. Kur'an'ı yakmak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Şunu ikazla hatırlatırım ki Kuran kağıt parçası değil Allah'ın yeryüzüne gönderdiği nurudur. Tüm dünya ateşe verilse bile ilahi hükümlerin kül olması mümkün değildir. Kuran yakan kendini yakmıştır, cehennemin dibini boylamıştır.

Bugün dünya genelinde yaklaşık 8 milyar insan yaşamaktadır. Bu aynı zamanda 8 milyar ayrı dünya demektir. Öncelikle yol arkadaşı sonra yol gelmelidir.

MHP, insanlığın huzuru projesini hazırlamıştır. Sadece Türk insanı ile değil tüm insanlık ile paylaşma duyarlılığını göstermiştir. Huzur, insanın iç alemi ile dış alemi arasındaki tutarlı denge noktasını işaret etmektedir. Bir dava insanı her şeyden önce insandır, sonra ülkücüdür. İnsan olan haklı davası ile elbette davası ile aynı potada buluşacaktır. Her şeye gerçekçi bakan, dürüstlüğü ile adam olan, hayatın zorluğunu dağa tırmanır gibi tırmanan, göründüğü gibi davranan gönül ve sevda neferi insanlarla yolumuz bir ve aynıdır.

Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri devletin bağımsızlığına, insan haklarına eşit ve hukuk ilkelerine, millet egemenliğine aykırı olamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez. 69. madde de bu esasları içerir. Aksi durumda temelli kapatılması açık belirtilmiştir. Suç ve suçluyu övmek siyasetin değil doğrudan doğruya hukukun konusudur. Türk siyasetinde faal halinde olan her partinin birinci kaynağı Türk milletidir. Her parti Türkiye partisi olmak zorundadır. Suç ve suçluyu övmek hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenliğini gözetmeyen, terör örgütlerinin kullanımına girmekten gocunmayan partilere demokrasilerde yer olmamalı. Ülke sınırları içinde milli manevi noktada buluşmak siyasi namus görevidir.

Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur.

Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse, adalet ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmış demektir. Adalet ve hukuk demek devlet demektir. Devlet giderse vatan gitmiş olacaktır.

Türkiye Fransa'ya benzemez. Herkes aklını başına alsın. Devlet ve vatan üstünde kazı yaptırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur.

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