MHP Kilis İl Teşkilatını Feshetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.
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Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğü uyarınca feshedildiğini, yeni İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığını belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Kilis il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 8, 2026
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis İl Başkanlığı…
Kaynak: Haber Merkezi
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