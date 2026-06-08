MHP Kilis İl Teşkilatını Feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kilis İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

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MHP Kilis İl Teşkilatını Feshetti
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Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis il teşkilat organlarının parti tüzüğü uyarınca feshedildiğini, yeni İl Başkanlığı görevine Ercan Akdemir'in atandığını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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