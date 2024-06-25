MHP grup toplantısı gecikmeli başladı; Bahçeli ilk kez oturarak konuşuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

MHP grup toplantısı gecikmeli başladı. Bahçeli'nin daha önce olduğu gibi ayakta kürsüde konuşmak yerine grup toplantısını oturarak gerçekleştirmesi ve prompter kullanmayıp notlarını kağıttan duraksayarak okuması dikkat çekti.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anız yangınını bahane ederek potansiyel nefretlerini dışa vuran, kinlerini deşifre eden her kim varsa tescilli Türkiye muhalifidir. Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar edenler tüm suretleriyle açıktadır. Onların şirret oyunlarını bozmak hepimize düşen milli bir ödevdir.

Dünya baş döndüren gelişmelerin, akılları bulandıran hadiselerin, iftira tefrit arasında gidip gelen, ihtiraslı münasebetlerin çekimi arasındadır. 3. dünya savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara yenileri eklenmekte. Sırbistan cumhurbaşkanı ileri giderek dünyada 3-4 ay içinde büyük çatışma yaşanacağını söylemiştir. İngiliz dergi de son sayısında savaş manşetlerini atmıştır. Yeni bir dünya savaşı riski telaffuz edilmekte. Uluslararası anlaşmazlıklar, restleşmeler, hesaplaşmaklar artmakta. Türkiye'miz milli güç unsurlarını tetikte tutma durumundadır. Dünya savaşının hangi sonuçlara yol açtığı idrak etmek mümkündür.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem