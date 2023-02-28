MHP lideri Bahçeli'nin Karagümrük tercihi ne anlama geliyor?

"Şerefinle oyna, hakkınla kazan."

"Parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerin takımı."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, insanların afetten sonra hayati öneme sahip ilk 48 saatte gerekli yardımlara ulaşamadığı, şimdiye dek 44 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremler sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden yükselen 'hükümet istifa' sesleri nedeniyle 23 yıldır üye olduğu siyah beyazlı kulüpten ayrıldığını söyledi.

Hak ve özgürlükler bakımından doğal karşılanabilecek protestoyla 'depremde hayatını kaybedenler ve enkaz altından kurtarılanlara saygısızlık edildiğini' ileri süren siyasetçi, yeni takımının 'Karagümrük' olduğunu açıkladı:

"Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük'e gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim."

Peki bu karar, Beşiktaş'tan gerçek bir kopuş mu?

EFSANENİN DOĞUŞU

Türk futbolunun efsane isimlerinden Hakkı Yeten, 3 Aralık 1910'da Vodina'da dünyaya geldi. Bir yaşında İstanbul'da Beşiktaş semtine yerleştiler. Babası Binbaşı Mahmut Nedim Bey, 1914’te 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetti. Bu kayıpla birlikte beş kardeşiyle birlikte kendini bir yaşam mücadelesi içinde bulan Yeten, sonraları askeri okula yazıldı ve Karagümrük'te futbola başladı.

'1926 - 1982 Dünden Bugüne Karagümrük Gençlik Kulübü' kitabının yazarı Asaf Ayçıl, ileriki yıllarda 'Baba Hakkı' olarak anılacak Yeten'den şöyle bahseder:

"(...) Beşiktaş'ın 'Baba Hakkı'sı daha evvel Karagümrük'ün ağabeyi idi. Hakkı bizde oynarken her yaptığımız maçtan onun attığı gollerle galip çıkardı. O, gençliğinde ne yaman delikanlı idi. Şutlarını daha o zamanlar, hiçbir kaleci karşılayamazdı.

Gerek kırmızı - siyah forması altında gerekse askeri talebe maçlarında oynarken bütün gözler ona çevrilirdi. Evvela, Zeki Rıza Sporel, Hakkı'yı Fenerbahçe'ye almak için uğraşırken, Beşiktaşlı Şeref Bey daha atik davranarak siyah beyazlı kulübe kazandırdı. Baba Hakkı, Türk futbolunun ender yetiştirdiği bir kıymettir. (...)"

Yeten, saha içindeki otoriter tavırları ve dışarıdaki 'beyefendiliği' ile Beşiktaş'ta 'baba' lakabını aldı. Siyah beyazlı takımda halen güçlü duruşun sembolü olarak anılan efsane ayrıca, Süleyman Seba ile birlikte kulübün iki onursal başkanından biri.

İki takım arasındaki bu bağ, yıllarca sürdü. Beşiktaş'ın birçok tribün lideri Karagümrük'ten çıktı. Eskiler, İnönü Stadyumu'ndaki (şimdilerde Vodafone Park) kapalı tribünde Karagümrüklülerin varlığının azımsanamayacağını söylerler.

Taraftarın dilinden düşmeyen sözlerin başrolünde de Hakkı Yeten vardır. Karagümrüklüler "Parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerin takımı" diyerek efsaneyi yaşatmaya devam ederken, Beşiktaşlılar "Şerefinle oyna, hakkınla kazan" şiarıyla selam durur.

BİR POLEMİK ÖZNESİ OLARAK KARAGÜMRÜK

'Karagümrük', şimdilerde yol arkadaşlığı eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin birbirleriyle karşı karşıya geldikleri siyasi geçmişlerinden de izler taşıyor.

MHP lideri, muhalefet saflarında bulunduğu 2015 yılında Erdoğan'ın "Kasımpaşalıyım" vurgusuna yanıt olarak "İstanbul’un bütün semtlerini iyi bilirim, Karagümrük’e de sevdalıyımdır" notuyla kasketli ve tespihli fotoğrafını paylaşmıştı.

Osmanlı'nın özellikle son döneminde hakim olan 'kabadayılık' kültüründe İstanbul’un 'ağır abi semti' olarak bilinen Karagümrük, bir diğer 'ağır abi' Kasımpaşa'nın en büyük 'rakibi' olarak biliyordu.

Bu arada Bahçeli’nin üyelikten istifasını henüz Beşiktaş yönetimine yazılı olarak sunmadığını da belirtmekte fayda var.