MHP Arzu Erdem’in İstifasını Kabul Etti

MHP eski milletvekili Arzu Erdem, MHP üst kurul delegeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmişti. MHP, 25, 26 ve 27'nci Dönem MHP Milletvekili Arzu Erdem'in istifasının kabul edildiğini duyurdu.

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MHP Arzu Erdem’in İstifasını Kabul Etti

MHP Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Arzu Erdem'in istifasının kabul edildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

MHP Arzu Erdem’in İstifasını Kabul Etti - Resim : 1

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Kaynak: ANKA

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