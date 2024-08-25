MHP Arzu Erdem’in İstifasını Kabul Etti

MHP Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Arzu Erdem'in istifasının kabul edildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

Kaynak: ANKA