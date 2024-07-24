MGK, İki Ay Aradan Sonra Yarın Toplanıyor

MGK, iki aylık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, Suriye ile normalleşme süreci ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları ele alınacak.

Son Güncelleme:
MGK, İki Ay Aradan Sonra Yarın Toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 4'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı terörle mücadele olacak. Türkiye'nin hedefi; Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini yaz bitmeden tamamlamak.

Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.

SURİYE İLE NORMALLEŞME ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Ankara'nın isteği; Suriye'de kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek, bunun için de Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'DEKİ KATLİAMLARI KONUŞULACAK

Kurul'un bir diğer gündem maddesi, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar olacak. Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiği konuşulacak.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasındaki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

Son Güncelleme:
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti
MHP ve Bahçeli’nin Radarına Girmişti! 'Osman Kavala' Talebine Red Alan Tuğrul Türkeş: Kahraman, Atalay Ve Mater’i De Ziyaret Edeceğim Tuğrul Türkeş'in 'Osman Kavala' Talebine Onay Çıkmadı
CHP, Tüzük Kurultayına Hazırlanıyor CHP, Tüzük Kurultayına Hazırlanıyor
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
CHP'nin ‘Hayvan Hakları Korunmasındaki Sorunlar Araştırısın’ Önerisine Red CHP'nin ‘Hayvan Hakları Korunmasındaki Sorunlar Araştırısın’ Önerisine Red
Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Zincirleme Facia! 10 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar var İstanbul'da Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!