MetroPoll Araştırma son seçim anketini paylaştı: İşte ittifakların oy oranları

MetroPoll Araştırma Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sencar, Millet İttidakı ile Cumhur İttifakı'nın son anketlere göre oy oranlarını açıkladı.

Seçim 2023 Millet İttifakı Cumhur İttifakı
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MetroPoll Araştırma son seçim anketini paylaştı: İşte ittifakların oy oranları - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı. 

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MetroPoll Araştırma son seçim anketini paylaştı: İşte ittifakların oy oranları - Resim: 2

Siyasi partiler, seçim çalışmalarına hız verirken; anket sonuçları da büyük merakla takip ediliyor.

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MetroPoll Araştırma son seçim anketini paylaştı: İşte ittifakların oy oranları - Resim: 3

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçeceği belirtilen yarışın yanı sıra parlamentoda muhalefet çoğunluğu da elde etmek istiyor. 

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MetroPoll Araştırma son seçim anketini paylaştı: İşte ittifakların oy oranları - Resim: 4

Son olarak MetroPoll Araştırma Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sencar, anket sonuçlarını açıkladı. 

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