MetroPoll Araştırma son seçim anketini paylaştı: İşte ittifakların oy oranları
MetroPoll Araştırma Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sencar, Millet İttidakı ile Cumhur İttifakı'nın son anketlere göre oy oranlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı.
Siyasi partiler, seçim çalışmalarına hız verirken; anket sonuçları da büyük merakla takip ediliyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçeceği belirtilen yarışın yanı sıra parlamentoda muhalefet çoğunluğu da elde etmek istiyor.
Son olarak MetroPoll Araştırma Kurucusu ve Yöneticisi Ozer Sencar, anket sonuçlarını açıkladı.