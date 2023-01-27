Mersin'de 2018'den sonra her şey değişti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
ALF Araştırma, Mersin özelinde yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre AKP'nin oyları 2018'e göre 5.1 puan eridi. Aynı zamanda 2018'de birinci parti olan AKP, ikinci parti konumuna geriledi.
2023 seçimine sayılı aylar kala, anket şirketleri araştırmalarına hız vermeye başladı. Anket şirketlerinin paylaştığı son anketlerde ibre Millet İttifakı'ndan yana dönmeye başlasa da, açıklanan her anket heyecanla takip edilmeye devam ediyor.
Son olarak ALF Araştırma'nın Mersin özelinde yaptığı anket sonuçları sosyal medyadan paylaşıldı. Mersin'de 19-24 Ocak tarihleri arasında 1450 kişi ile yapılan anket sonuçları dikkat çekti.
Açıklanan ankette 2018 seçimlerinde Mersin'de birinci parti olan AKP'nin ikinci parti konumuna gerilediği, CHP'nin ise birinci parti olduğu görüldü.
Bunun yanında Mersin seçmeninin TBMM'de görmek istediği vekillerin başında dokunulmazlığının kaldırılması gündemde olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın olduğu görüldü.