Mersin, Hatay ve Adana’da sürpriz yok: İsimler MYK’dan PM’ye indi

CHP MYK toplantısının ardından 31 Mart yerel seçimleri için Hatay’da Lütfü Savaş, Adana’da Zeydan Karalar, Mersin’de ise Vahap Seçer'in isimleri kabul edildi.

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Mersin, Hatay ve Adana’da sürpriz yok: İsimler MYK’dan PM’ye indi

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aday olacak isimlerin önemli bir kısmının netleşmesi bekleniyordu.

Herkes en çok merak ettiği beş büyükşehir belediye başkanlığı (Hatay, Adana, Antalya, Mersin ve Aydın) bugünkü MYK’da gündeme geldi.

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, Hatay, Adana ve Mersin’in adayları MYK toplantısında netleşerek Parti Meclisi’ne indirildi.

Hatay’da Lütfü Savaş, Adana’da Zeydan Karalar, Mersin’de ise Vahap Seçer eğer Parti Meclisi’nden de onay alırsa 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak seçimlere girmesi netleşecek.

Mersin, Hatay ve Adana’da sürpriz yok: İsimler MYK’dan PM’ye indi - Resim : 1

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CHP 2024 Yerel Seçimleri
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