Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık grup toplantısında gündemi değerlendiriyor.

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Meral Akşener grup toplantısında konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme dair değerlendirmede bulunuyor. Toplantı öncesi bazı belediye başkan adaylarını açıklayan Akşener, CHP’den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i İYİ Parti’nin Artvin adayı olarak açıkladı.

Akşener "Adamları alabilmek için eşlerini arıyorum, başkanı aldık ama gelinin haberi yokmuş. Şimdi gelini arayacağım." ifadelerini kullandı.

Her gün daha da sertleşen üslubu ile dikkat çeken Akşener'in gündeme dair verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle:

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