Meral Akşener: Beni masaya jet hızıyla Mansur Yavaş oturttu

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sinop İskele Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti için yurttaşlardan oy isteyen Meral Akşener, Millet İttifakı iktidarında maaşlarda ve atamalarda yaşanan adaletsizliklerin giderileceğini söyledi.

Akşener, 'Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde yaşanan kriz hakkında ise; "Biliyorsunuz masadan ayrıldım. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu geldi. İki güzel insan ikisi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik. 'Sizi o masaya kim oturttu tekrar?' diye sordular. Beni jet hızıyla Mansur Yavaş oturttu" dedi.

Meral Akşener, burada yurttaşlara seslendi. Meral Akşener'in açıklamaları şöyle oldu:

HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ

İYİ Parti kazanacak Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak. Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıydı. Biz o aradaki farkı düzelteceğiz. Atanamayan 100 bin kişiyi atayacağız. Kadrosuz kalanları kadrosunu vereceğiz. 2020 yılında soru çalınarak mağdur olmuş KPSS'lilerin mağduriyetini gidereceğiz. Sinop mutlu şehir olacak. Ucube sistemi birlikte değiştireceğiz. Harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

BENİ MASAYA JET HIZIYLA MANSUR YAVAŞ OTURTTU

Biliyorsunuz masadan ayrıldım. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu geldi. İki güzel insan ikisi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik. 'Sizi o masaya kim oturttu tekrar' diye sordular. Beni jet hızıyla Mansur Yavaş oturttu.

5 maaşlı danışman olmayacak 10 maaşlı danışman olmayacak. 16 milyar lira AK Partili 3 müteahhide verildi. O parayla kaç çocuk okutulurdu. Bu harami düzeni değiştireceğiz. Gençler sandığa mutlaka gideceksiniz.

BİZ RECEP BEY'İ DE KURTARACAĞIZ

Aslında biz Recep Bey'i de kurtaracağız. Adamcağız bir haftada 36 imza atmak zorunda. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için her şey yanlış. 5 -10-15 maaş alan danışmanlar var haram olsun zıkkım olsun. Adalet sağlanacak hesap sorulacak.

Kaynak: Gerçek Gündem