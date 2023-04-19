Meral Akşener: Beni 'Altılı Masa'ya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinop İskele Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti için yurttaşlardan oy isteyen Meral Akşener, Millet İttifakı iktidarında maaşlarda ve atamalarda yaşanan adaletsizliklerin giderileceğini söyledi.

Akşener, 'Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde yaşanan kriz hakkında ise; "Biliyorsunuz masadan ayrıldım. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu geldi. İki güzel insan ikisini de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik. 'Sizi o masaya kim oturttu tekrar?' diye sordular. Beni jet hızıyla Mansur Yavaş oturttu" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, yurttaşların "Başbakan Meral" sloganlarına ise "Bedava olmaz. Oy vereceksiniz" diyerek sandığı işaret etti.

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle oldu:

HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ

Ben İYİ Parti'ye oy istiyorum. Aynı zamanda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy istiyorum. Biz bu ucube sistemi birlikte değiştirmeliyiz. Aranızda torunları, kardeşleri, evlatları 82 puan almış ama AK Parti bünyesinde ayısı, dayısı olmadığı için gidip 52 puanlı bir tanıdık sahibi, liyakatsiz kişinin karşısında atanamamış gençler yapıldığı bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

İYİ Parti kazanacak, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak. Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıydı. Biz o aradaki farkı düzelteceğiz. Atanamayan 100 bin kişiyi atayacağız. Kadrosuz kalanların kadrosunu vereceğiz. 2020 yılında soru çalınarak mağdur olmuş KPSS'lilerin mağduriyetini gidereceğiz. Sinop mutlu şehir olacak. Ucube sistemi birlikte değiştireceğiz. Harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

'BAŞBAKAN MERAL' SLOGANLARINA YANIT: BEDAVA OLMAZ

Bedava olmaz, oylarınızı vereceksiniz. Ben kimseyle pazarlık etmeden bu ucube sistem değişecek sonra da başbakan olacağım.

BENİ MASAYA JET HIZIYLA MANSUR YAVAŞ OTURTTU

Ben Sayın Mansur Yavaş’la Sayın İmamoğlu’nun mutlaka bu sistemin içerisinde olmasını istemiştim. Masada bir problem oldu. Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu; her ikisi de geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca her ikisini etkili, yetkili birer Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na getirdik. El birliğiyle imzaladık.

Bir televizyona gittim. Televizyonda ilgili arkadaşımız; 'Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki; Dış güçler oturttu' dedi. Beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu' dedim.

O PARAYLA KAÇ ÇOCUK OKUTULURDU?

Artık işleri iftiraya kaldı. Söyleyemedikleri bir şey var; o da 'hırsız' diyemiyorlar. Çünkü kendileri hırsız. 5 maaşlı danışman olmayacak, 10 maaşlı danışman olmayacak. 16 milyar lira AK Partili 3 müteahhide verildi. O parayla kaç çocuk okutulurdu? Bu harami düzeni değiştireceğiz. Gençler sandığa mutlaka gideceksiniz.

BİZ RECEP BEY'İ DE KURTARACAĞIZ

Aslında biz Recep Bey'i de kurtaracağız. Adamcağız bir haftada 36 bin imza atmak zorunda. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için her şey yanlış. 5 -10-15 maaş alan danışmanlar var haram olsun zıkkım olsun. Adalet sağlanacak, hesap sorulacak.

Kaynak: Gerçek Gündem