Mehmet Uçum'dan CHP'ye 'Üslup' Tepkisi... 'Suç İşliyorsunuz'

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart 2025 tarihinde düzenlenen, Başkan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere onlarca kişinin tutuklandığı operasyon sonrası muhalefetten tepkiler yükselmeye devam ediyor. İktidara sert eleştirilerle yüklenen CHP dikkat çeken çıkışlarıyla gündemden düşmezken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, konuyla ilgili ana muhalefet partisinin tutumuna tepki gösterdi.

Kurban Bayramı'nı kutlayarak başladığı bir X paylaşımı yapan Mehmet Uçum, "SUÇ İŞLEYEREK DEMOKRATİK MUHALEFET YAPILAMAZ!" başlıklı açıklamasında siyasette üslup ve yöntem bazında bazı eleştirilerini sıraladı. Siyasi muhalefetin hukuk sınırları içinde kalan muhalif dil ve pratik olarak tanımlanabileceğini söyleyen Uçum, "Özellikle İstanbul’da bazı belediyelere yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarından sonra CHP yöneticilerinin dili ve pratiği demokratik muhalefetle tümden ilgisiz bir yere savruldu" dedi.

'KABADAYI REPERTUARI' BAŞLADI

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in ölçüsüz ve tehditkar söylemlerle hedef alındığını belirten Uçum, CHP'nin demokratik muhalefet pozisyonunu terk ederek daha sert bir şekilde "kabadayı repertuarı" denebilecek bir üslup kullanmaya başladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, bu tür bir üsluba başvurulmasının nedenini statü kaybetme korkusu ve yüzleşmekten kaçınma diye yorumladı.

Bu çeşit tehditkar bir dilin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Mehmet Uçum, eleştiri sınırlarını geçen dil ve "suç işleyerek muhalefet yapmanın" toplumda hiçbir şekilde karşılık bulmadığını ve bulamayacağını belirtti. "Suç işlemeyi esas alan bir muhalefet tarzıyla demokratik siyaset yapılamaz, demokratik seçimlerde ciddi bir iktidar seçeneği olunamaz" diyen Uçum, CHP'nin bir tutarsızlık içinde olduğunu söyledi.

'CHP'DEN BEKLENEN TARİHSEL BİR SORUMLULUK VAR'

Muhalefetin yıkıcı eleştiride de bulunabileceğini ancak bunun yalnızca pozitif bir demokrasiye katı vermek adına yapılabileceğini işaret eden Mehmet Uçum, "Sadece karşıtlık üzerine kurulu eleştiri yani salt negatif eleştiri dahi hukuk sınırları dışına çıkmadıkça demokratik muhalefetin gereği kabul edilir. Doğrusu buyken saldırganlık diliyle, suç sayılan söylemlerle, kışkırtıcılık yaparak, hedef göstererek yapılan muhalefetin hiçbir demokratik değeri olmaz" ifadelerini kullandı. Uçum, bu tarz bir muhalefet yolunun demokrasi karşıtlığı olduğunun altını çizdi.

"Gün kişisel ajandalar üzerinden siyaset yapma günü değildir" diyen Uçum, halkın onayıyla yeni bir anayasanın kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, CHP’nin Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa için kendisinden beklenen tarihsel sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.