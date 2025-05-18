Mehmet Şimşek'ten Londra İddiasına Bir Cevap Daha: 'Hayatımda İlk Kez Gördüğüm Kişiler'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamudan aldığı ihalelerle gündeme gelen Batmanlı iş insanı Selman Reşitoğlu ile çekilmiş fotoğrafına ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, “Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır” ifadelerini kullandı.

Şimşek daha önce de söz konusu yaptığı fotoğrafa ilişkin açıklamada, Abdurrahman Reşitoğlu’yla ortaklığını doğrulamış ancak Selman Reşitoğlu ile herhangi bir ortaklığının olmadığını söylemişti.

Söz konusu fotoğraf, ‘Şimşek’in masasındaki kişi suç örgütü liderinin ortağı çıktı’ başlığıyla haberleştirilmişti.

Şimşek, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Bakan Şimşek, açıklamasında söz konusu haberi ‘zorlama’ olarak nitelerken, “Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşerimle Londra’da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkânsızdır” ifadelerini kullandı.

Şimşek, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir.”

Kaynak: AA