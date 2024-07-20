Mehmet Şimşek'in Görevdeki Geleceğine Hüseyin Baş'tan Sert Eleştiri

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi artışları ve ekonomi yönetimi konusundaki tutumunu sorguladı. Emekli maaşlarının düşüklüğüne ve hayat pahalılığına dikkat çeken Baş, Türkiye'nin uluslararası alanda daha pahalı hale geldiğini vurguladı. Ayrıca, Arap ülkelerinden yatırım gelmesi durumunda Şimşek'in görevden alınacağına dair öngörülerde bulundu.

'ALMANYA'DA ÇOCUĞA DAHA FAZLA PARA VERİYORLAR'

Emekli maaşlarının düşük olduğunu söyleyen Baş, "Emekli maaşı 12 bin 500 lira. Almanya'da çocuğa daha fazla para veriyor devlet. Bu söylediğime gerçekten inanın bunu afaki olarak söylemiyorum. Diyelim ki bir çocuğunuz oldu, bu çocuğa 250 Euro para veriyor, çocuk belli bir yaşı geçiyor 290 Euro'ya çıkıyor. İki çocuk oldu tamam 250-250, 500 Euro veriyorum diyor. 500 Euro dediğiniz para 18-bin lira civarı para yapıyor. Burada siz bir işte 30-40 yıl emek verip hizmet ediyorsunuz ve emekli oluyorsunuz, bu 30 senenin sonunda aldığınız mükafattan fazlasını Almanya’da çocuk doğdu diye alıyorlar. Bu çok dengesiz bir durum, Türkiye adına üzücü bir durum ve ekonominin gittiği nokta daha da yokuş aşağı" dedi.

'HER YER BİZDEN UCUZ'

Hayat pahalılığını arttığına dikkat çeken Baş, "Yunan adaları ucuz diye bizde bir slogan var. Ben Yunan adalarını tavsiye etmiyorum ama her yer bizden ucuz. Türkiye Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, ABD'den, İngiltere'den her yerden daha pahalı bir ülke. Bulgarlar Edirne'ye gelip alışveriş yapıyordu çok ucuz diye artık gelmiyorlar, Gürcüler Artvin'e gelip alışveriş yapıyordu artık gelmiyorlar, İranlılar Van'a geliyordu onlar da gelmiyor. Niye gelmiyorlar? Çok ucuzdu geliyorlardı, şimdi çok pahalı hale geldik" ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz bir pahalılık var ama bu pahalılığın faturasını sadece esnafa kesmek doğru değil" diyen Hüseyin Baş, "Her gün haberlerde gördüğümüz vergi artışları, 'herkesten vergiyi alacağız, şunu yapacağız, bunu edeceğiz, bilmem ne yapacağız' derken bunların hepsi aslında ekonomik olarak esnafın sırtında bir yük. Bu yükün bedelini esnaf cebinden ödemek istemiyor, cebinden ödeyecek parası da yok zaten. Ben 'Bunu sattığım ürüne yansıtmak zorundayım' diyor" şeklinde konuştu.

'MEHMET ŞİMŞEK'İN ŞUTLANMA SEBEBİ OLACAK'

Arap ülkelerinden Türkiye'ye yatırım gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i görevden alacağını öne süren Baş, şunları söyledi:

"Şimdi anlayamadıkları şey şu; bu kadar vergi artışı, vergi yükünden dolayı esnaftaki fiyat artışına sebep olacak. Fiyat artışı sonuç olarak enflasyon olarak bize geri dönecek. Enflasyon olarak geri dönünce millet isyanına devam edecek ve bu Mehmet Şimşek'in şutlanma sebep olacak. Bu işin sonu budur. Ne zaman şutlama söyleyeyim; benim tanıdığım Erdoğan, Araplardan parayı bulduğu gün Mehmet Şimşek’e ‘Bay bay Mehmet’ der. Şu anda buna tahammül etmesinin sebebi parayı batıdan bulmaya çalışıyor olması çünkü Araplardan daha para alamıyor. Muhtemelen Kanal İstanbul durduğu için alamıyor yani Kanal İstanbul hikayesine ciddi bir para girişi oluyordu Araplardan veya Araplardan girdiğini zannettiğimiz para Arapların değil bir başkasının parasıydı, daha tanıdık birinin parasıydı. O zaman giriyordu para ama şimdi o kaynak durdu. Yani ya yatırım yapmak istenmiyor, ya para bitti ki para bitmez, denizde kum bunlarda para ama bir şekilde yatırım durdu. Şimdi ne olacak deniyor. Düşün ki ‘Bizim Avrupalı, Amerikalı yatırımcıdan para çekmemiz lazım. Kiminle çekeriz bunu, Şifo Mehmet Şimşek'le çekeriz' mantığıyla birlikte getirildi ama Arap'tan parayı bulsun anında yani hiç acımaz, gözünün yaşına bakmaz ki bence böyle olacak."

Kaynak: ANKA