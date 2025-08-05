Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' Mesaisi Başlıyor: Komisyonun İlk Toplantısında Ne Konuşulacak?

Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesi adına Meclis'te oluşturulan 48 kişilik komisyon bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk kez toplanıyor. Toplantıda görüşülmesi beklenen konular da belli oldu.

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Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' Mesaisi Başlıyor: Komisyonun İlk Toplantısında Ne Konuşulacak?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrı sonrası başlayıp terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla devam eden Terörsüz Türkiye süreci, bugün itibarıyla resmen Meclis'e taşınıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki partilerden 48 üyenin katılacağı komisyon ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Saat 11.00'de başlayacak ilk komisyon toplantısında, komisyonun ismi ve işleyiş şekli ele alınacak. Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri masaya yatırılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşması sonrasında siyasi parti temsilcileri, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri de konuşulacak.

KOMİSYONA KİMLER KATILIYOR?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermezken, toplamda 48 üye yer alacak. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler de geride bıraktığımız hafta sonunda açıklandı.

AKP: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu

CHP: Murat Emir, Okan Konuralp, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek.

MHP: Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut.

Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

HÜDA-PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu.

TİP: Ahmet Şık.

Yeniden Refah Partisi: Fatih Erbakan, Doğan Bekin.

EMEP: İskender Bayhan.

Demokrat Parti: Haydar Altıntaş.

DSP: Önder Aksakal.

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Kaynak: Haber Merkezi

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