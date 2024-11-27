Mecliste Tansiyon Yükseldi: AKP ve Muhalefet Arasında 'Emekli Maaşı' Tartışması

TBMM Genel Kurulu, 'Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da milletvekilleri arasında 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' tartışması yaşandı.

Saadet Partisi Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Hasan Ekici, asgari ücretle çalışanların ve emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların tespiti, bu sorunların çözülmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Gelecek- Saadet Grubu olarak araştırma önergesi verdiklerini hatırlattı.

'MİLLET MASAL DİNLEMEKTEN BIKTI'

Ekici, "Asgari ücretlinin, emeklinin ve memurların zam oranlarının konuşulduğu bugünlerde iktidar yetkililerinden geçmiş dönemlerden duymaya alıştığımız açıklamalar geliyor. Neymiş efendim? Asgari ücretliyi, emekliyi, memuru, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceklermiş; çalışanların alım gücünü koruyacaklarmış; muhalefet bu konuyu istismar ediyormuş. İktidar yetkililerine buradan sesleniyorum: Millet masal dinlemekten artık bıktı; iktidardan, gelir durumlarını gerçekten düzeltecek, gerçekçi zam oranları bekliyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise "Çalışan bir asgari ücretlinin bir günlük yevmiyesinin sadece 800 gram kıymaya tekabül ettiğini düşünebiliyor musunuz? Şimdi, sadece bu rakamlar üzerinden baktığımızda yani konutu, barınmayı, giyinmeyi, sağlığı, eğitimi, hepsini karşılayabilecek ve bütün bunları insanlar 17 bin 2 lirayla yapacak. İnanın buna 'mucize' demek bile karşılık gelmiyor, bunu başarabilmek mucizeden daha büyük bir şey yapmak demektir. Şimdiki hükümet, iktidara 2002 yılında geldi. 2003 yılında bir asgari ücretlinin 1 yıllık geliriyle 25 Cumhuriyet altını aldığını düşünün, fakat 2024'e geldiğimizde bir asgari ücretli 1 yıllık ücretiyle sadece ve sadece 9,5 Cumhuriyet altını alabiliyor" ifadelerini kullandı.

'FAKİRLİK ALLAH'A YAKIN OLMAKSA...'

CHP Grubu adına söz alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, "Değerli arkadaşlar, şimdi, Bilge Kağan'ın bir sözünü söyleyeyim; 'Türk illerinde yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın' demiş. Bilge Kağan 1300 yıl önce 'Türklere yoksulluk yakışmaz' diyor, 1300 yıl sonra 'Fakirlik Allah'a yakın olmaktır' diyor AK Partililer. Yahu, bu fakirlik Allah'a yakın olmaksa biraz da siz yakın olun Allah'a; biraz da siz yakın olun, biraz da siz yakın olun" diye konuştu.

'EMEKLİ SİZİ TERLİKLE KOVALAR'

Açıklamasının devamında 79 yaşındaki bir emeklinin inşattan düşerek hayatını kaybettiğini hatırlatan Ağbaba, "Geçen Malatya'da bir pazarda, bir emekliye 'Ceketi nereden aldın?' dedim, gözleri doldu. 'Ölen komşumun ceketini giyiyorum, ölen komşumun' dedi. Türkiye'nin yaşamış olduğu durum bu. Sadece emekliler mi? Emekliler 12 bin 500 lira maaş alıyor, herhalde '13 bin 500 falan yapıyoruz' diyorsunuz. 13 bin 500 yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Emekliler sizi sokakta görürse vallahi terlikle kovalarlar, terlikle kovalarlar. Türkiye'nin derin yoksulluğu maalesef kimin eseri? AK Partililerin eseri" dedi.

'CEVAP VERECEK ÇOK ŞEY VAR AMA...'

AKP Grubu adına kürsüde söz alan Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, "Aslında Sayın Veli Ağbaba'ya cevap verecek çok şey var ama konuyu dağıtmayalım, polemik olmasın" derken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise "Olsun, olsun, polemik olsun" cevabını verdi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise araya girerek, "Bu Adıyaman tütününe sahip çıkalım" dedi.

'NASIL KONUŞSUN, O DA HAKLI'

Hüseyin Özhan konuşmasının devamında 6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da yol açtığı yıkımı hatırlatarak, "Gündemi biraz değiştireyim" deyince, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yok, bence değiştirme, emekli gündem ya" dedi. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ise "Emekliler bu gündem değişikliğini affetmez" dedi. Veli Ağbaba ise "Allah aşkına, arkadaşlar, Hüseyin Bey nasıl emekliyi konuşsun, ne diyecek? O da haklı, o da haklı. Hüseyin Bey nasıl emekliyi konuşacak? Hüseyin Bey de haklı" dedi.

'MAKSİMUM İYİLEŞTİRMEYİ YAPMAK İÇİN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ'

Tartışmaların üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da asgari ücretlinin ve emeklilerinin sorunlarının farkında olduklarını belirterek, sorunların çözümü için büyük bir gayret içerisinde olduklarını vurguladı. Usta, "Bunu tekraren söylemek istiyorum, bu konuda kararlıyız. Ülkenin ve dünyanın geçtiği bu zorluklardan etkilenmediğimizi hiçbir zaman söylemedik, hep söylüyoruz. Bunu çözecek olan da yine biziz, bunun farkındayız. Emeklilerle ilgili de elimizden gelen en maksimum iyileştirmeyi yapmak için büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: DHA