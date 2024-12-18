Meclis'te Süryanice Noel Kutlamasına Engel

Meclis'te DEM Partili George Aslan, kürsüden Süryanice Noel'i kutladı. Aslan, mikrofonun kapatıldığını fark etmeyerek AKP'li Meclis Başkanvekili Bozdağ'a teşekkür etti. DEM Parti sıralarından gelen uyarılar üzerine bir kez daha Bozdağ'a dönen Aslan,

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TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sürerken, MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan’ın Kürtçe selamlamasına izin verilmesinin ardından bu kez DEM Partili George Aslan Süryanice Noel kutlaması yapmak istedi.

DEM Parti Mardin milletvekili George Aslan Süryanice Noel kutlaması yaptı ancak AKP’li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın mikrofonu kapattığını fark etmeyerek, kendisine teşekkür etti.

DEM Parti sıralarından gelen ‘kapattı’ uyarılarının ardından, Bozdağ’a dönen Aslan, "Burada bazı vekiller kürsüde Kuran'dan Arapça ayetler okuyor. Lütfen o zaman ayetler okunduğunda da kapansın. Kapanmıyorsa, hiç kimseye sataşmayan ben, inanın çok çok sataşacağım. Eğer kutsallık varsa bütün kutsallıklara önem verilir" dedi.

Meclis'te Süryanice Noel Kutlamasına Engel - Resim : 1

MHP’DEN DEM’E KÜRTÇE ‘İZNİ’ ÇIKMIŞTI

DEM Partii Ayşegül Doğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı anadili olan Kürtçe olarak selamlamak istemiş ve bunun üzerine MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’a "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyemiyorum sanırım, değil mi? 'Xun bi her hatin' diyebiliyor muyuz sayın başkan?" sorusunu yönelten Doğan, "Deyin deyin" yanıtını almıştı.

Söz konusu diyalog Meclis tutanaklarına da geçmişti.

MHP'den DEM'e Meclis'te Kürtçe 'İzni'MHP'den DEM'e Meclis'te Kürtçe 'İzni'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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