Meclis'te 'Sayın Bakan' Krizi: CHP'li Vekil ile Yusuf Tekin Arasında Tansiyon Yükseldi

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri söz aldı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert eleştiriler yöneltti.

Akdoğan'ın "Gözünün içine bakarak söylüyorum bu Kabine'de Sayın Bakan diye hitap edilmeyecek iki bakandan bir tanesi Yusuf Tekin'dir. Çünkü Yusuf Tekin aklını kiraya vermiştir. Yusuf Tekin karanlık dehlizlerin, tarikatların ve cemaatlerin esiri olmuştur. Bu nedenle İzmir'de okullara imam atanmıştır bu suçtur ayıptır, yazıktır, günahtır. Okullarda din derslerine tabut, çocuklara sevdirmek için camiye labut getiren bu anlayış zıtlıktır, çarpıklıktır, acımasızlıktır, akılsızlıktır" ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN: 'ÖZÜR BEKLİYORUM'

Akdoğan'ın sözleri üzerine Bakan Tekin, "Başkanım, bu, kişisel ama böyle bir şey olmaz! Buna müsaade edemezsiniz, saygısızlık... Özür dilemesini bekliyorum" dedi.

'SAYIN DEMEK MECBURİYETİNDE MİYİM?'

Umut Akdoğan ise "Özür falan dilemiyorum! 'Sayın' demiyorum, 'sayın' demek mecburiyetinde miyim? Okula imam atayan Millî Eğitim Bakanına 'sayın' demiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA