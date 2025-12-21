Meclis’te Kritik Pazar: Bahçeli İle Muhalefet Liderleri Arasında Dikkat Çeken Temas

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlamak üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, birleşimi açarak Genel Kurul’u çalışmalara başlattı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada bütçe görüşmelerinin 8 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumuyla başladığını hatırlattı. Görüşmelerin bugün itibarıyla sona ereceğini belirtti.

13 BİRLEŞİMDE 154 SAATLİK MESAİ

Bütçe sürecine ilişkin rakamları paylaşan Kurtulmuş, 13 birleşim ve 35 oturumda yaklaşık 154 saatlik çalışma yapıldığını, bu sürede 1206 sayfalık tutanak tutulduğunu ifade etti.

GENEL BAŞKANLAR GENEL KURUL’DA

Bütçe görüşmelerini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip etti.

GÖRÜŞMELER ÖNCESİ TOKALAŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile CHP Genel Başkanı Özel, görüşmeler öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına giderek tokalaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Bahçeli, Dervişoğlu ve Bakırhan ile selamlaştı.

CHP Genel Başkanı Özel, Genel Kurul Salonu’na girişinin ardından diğer genel başkanlarla ve AK Parti Grubu ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da genel başkanlarla selamlaşarak Genel Kurul’daki yerini aldı.

Kaynak: AA